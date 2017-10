VERDE PLAN LANÇA AMANHÃ O LOTEAMENTO VILLE 1

O novo bairro planejado Ville 1 foi construído com características diferenciadas. As ruas são largas (9 metros livres) e uma das alamedas, no centro do loteamento possui 15 metros de largura indicada para lojas comerciais e de serviços. Também possui quadra com recuo para estacionamento, para um futuro mini mercado.

Com toda a infra estrutura necessária: guias, sarjetas, asfalto, rede de água e de energia, iluminação pública, saneamento, sinalização viária e arborização, o Ville 1 contempla ainda hidrantes e é monitorado por câmeras 360 graus. Além de tudo isso, o incorporador disponibilizou uma viatura para rondas noturnas, sem custo para os futuros moradores. Essa viatura, ao final da vendas dos lotes, será doada a Associação do bairro.

Outro ponto de destaque é a localização, muito próximo do centro. O Ville 1 fica na zona sul, entre o Jardim das Palmeiras e Jardim Wenzel e dos inúmeros condomínios residenciais que estão na Estrada dos Costas e na Avenida Marginal que margeia a via férrea. Logo após passar o pontilhão de acesso ao Jardim das Palmeiras você chega ao Ville 1.

Para quem não conhece vai ser uma surpresa agradável, porque o bairro está pronto e com muitas casas residenciais e alguns estabelecimentos de comércio. Vale a pena conhecer.

O Ville 1 tem lotes a partir de 160 metros quadrados. Neste bairro futuramente também será construída uma unidade da Fatec – Faculdade de Tecnologia. Ou seja, o Ville 1 é um bairro diferenciado e planejado para oferecer aos moradores qualidade de vida , segurança com o monitoramento e bem estar.

Outro fator que favorece aos futuros moradores é o fato do Ville 1 estar muito próximo de escolas, faculdade, supermercados, lojas de conveniências, lanchonetes e com a facilidade de tráfego rápido por vias duplas.

A partir dessa segunda-feira (23), o Ville 1 começa a ser comercializado com exclusividade de vendas da Cortez Imóveis. O Plantão de vendas fica no local na Avenida 7DV, nº 26 e vai funcionar de segunda a sábado, das 9 às 17 horas. Mais informações pelo telefone 3534 1560

COMO CHEGAR:

Avenida Tancredo Neves I Estrada dos Costas I após pontilhão do Jardim das Palmeiras (frente ao Campo do Juventus) primeira a direita e você chegou