Unesp promove Olimpíada de Conhecimentos em Ciências Ambientais

Alunos e professores de Escolas Estaduais de Ensino Médio de Rio Claro e região estarão participando. As inscrições de escolas que estavam interessadas terminaram ontem (20/10) às 17h.

A Olimpíada é uma competição em equipes e premia aquelas com melhor desempenho nas respostas aos problemas e questões que tem enfoque no meio ambiente. Segundo um dos coordenadores da OCCA, Dr. Sérgio Luis Antonello, as perguntas dirigidas aos estudantes são adaptadas ou formuladas por estudantes de graduação ou pós-graduação da Unesp, bem como por professores do Ensino Médio. Embora sejam voltados ao tema “Meio Ambiente” os problemas podem abranger “todas as matérias do ensino médio”. Na segunda edição do evento, escolas de Limeira, Iracemápolis e Rio Claro já confirmaram presença.

Para mais informações escolas podem acessar o site http://igce.rc.unesp.br/occa ou entrar em contato pelo e-mail occa@rc.unesp.br ou, ainda, pelo telefone (19) 3526-9430.