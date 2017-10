Rio Claro sedia encontro espírita de âmbito estadual

A União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Rio Claro (USE) será sede nesse domingo, 22, do Encontro Fraterno de Unificação

O evento acontece simultaneamente em outras 23 cidades que são sedes de regionais da USE Estadual, sendo Rio Claro uma delas.

Segundo Claudia Rosalem, presidente da USE Rio Claro, o evento marca os 160 anos da publicação de O Livro dos Espíritos e os 70 anos de fundação da USE-SP e tem por objetivo promover encontro de trabalhadores e dirigentes dos órgãos de unificação do movimento espírita no Estado de São Paulo.