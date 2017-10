Rio Claro e Ipeúna concluem reforma da ponte do Farol

A reforma da ponte do Farol, sobre o rio Passa Cinco, foi concluída e o trânsito já está liberado. O trabalho feito em conjunto pelas prefeituras de Rio Claro e Ipeúna. “A união entre as administrações municipais garantiu um importante benefício à população”, comenta o prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria.

O trabalho incluiu aumento dos pilares de sustentação da ponte e troca de madeiramento do tabuleiro. “As condições de tráfego foram recuperadas”, diz o secretário de Obras de Rio Claro, Paulo Roberto de Lima, que acompanhou Juninho e o secretário de Agricultura, Abastecimento, Silvicultura e Manutenção, Emílio Cerri, em vistoria à ponte, na sexta-feira (20).

A prefeitura de Rio Claro investiu na compra da madeira utilizada na realização do serviço, enquanto a prefeitura de Ipeúna ficou responsável pela mão de obra.