Prefeitura inova e oferece atividade esportiva para deficientes visuais 

Em mais uma ação inovadora e com foco no esporte como ferramenta de inclusão, aprefeitura de Rio Claro começou nesta semana a oferecer aulas de golbol, modalidade paralímpica desenvolvida especificamente para deficientes visuais. As atividades são realizadas por intermédio da secretaria municipal de Esportes e Turismo (Setur).

De acordo com o titular da pasta, Ronald Teixeira Penteado, além da descentralização das atividades esportivas e o uso do esporte como instrumento voltado à saúde da comunidade, a inclusão também é um dos focos da Setur. “O programa de esportes da prefeitura tem o objetivo de proporcionar os melhores benefícios aos praticantes, e o golbol, além da inclusão, ajuda a reabilitar o atleta e a melhorar sua auto-estima”, explica.

As aulas são realizadas às quintas-feiras, das 13h30 às 15 horas, no ginásio da Guarda Mirim de Rio Claro, na Avenida Brasil, 600, Jardim Ipê. A professora é Adriane Paoli, a Coca, auxiliada pelos professores Rafael Souza e Karyn Nascimento.

As inscrições são feitas no setor de matrículas da Setur, na Rua 9, número 1, Bairro do Estádio, onde está o ginásio de esportes Felipe Karam. Podem participar pessoas de todos os gêneros a partir dos 12 anos. Os telefones para mais informações são 3533-5433 ou 3533-5422.

“Desde o início do ano a proposta é atender todos os públicos, mostrando que o esporte é muito importante para a saúde e bem estar da população”, destaca o diretor municipal de Esportes, Vinícius Sossai, explicando que as aulas de golbol oferecidas pela prefeitura são voltadas a pessoas com deficiência visual e baixa visão.

O golbol é um esporte desenvolvido especificamente para deficientes visuais criado em 1946 pelo austríaco Hanz Lorezen e o alemão Sepp Reindle. O objetivo era reabilitar e socializar os veteranos da Segunda Guerra Mundial que ficaram cegos.