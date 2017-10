Prefeitura faz parceria com Hospital Santa Filomena para cirurgias pelo SUS

Em solenidade realizada na tarde dessa sexta-feira (20) no Paço Municipal, o prefeito de Rio Claro, Juninho da Padaria, o secretário de Saúde Djair Claudio Francisco e o Hospital Santa Filomena assinaram contrato que credencia a instituição a realizar cirurgias eletivas pelo SUS (Sistema Único de Saúde). Além do prefeito e do secretário de Saúde, também assinou o contrato o diretor do Hospital Santa Filomena, Lafayette Parreira Duarte.

A medida é mais uma ação da Fundação Municipal de Saúde no programa Mais Saúde, visando diminuir a fila de espera dos pacientes que aguardam por uma cirurgia, alguns desde 2014, na rede municipal.

“Mais um momento histórico para a saúde de Rio Claro, uma parceria inédita com um hospital privado, o Santa Filomena, conhecido por sua excelência no atendimento a seus conveniados e que agora abre suas portas para acolher e atender também a população que utiliza o SUS em nossa cidade”, declarou o prefeito durante a solenidade.

O Hospital Santa Filomena irá oferecer o mutirão de cirurgias eletivas para os pacientes do SUS que estão na fila de espera da Central de Vagas de Rio Claro. O hospital particular foi o vencedor do edital de chamamento público aberto pela Fundação Municipal de Saúde em abril deste ano visando o credenciamento de entidades filantrópicas, entidades sem fins lucrativos e de empresas privadas para a realização dessas cirurgias.

“Nossa meta é, com o acréscimo desse trabalho primoroso do Santa Filomena, diminuir sensivelmente a fila de espera por cirurgias e ainda evitar que muitas delas se tornem casos emergenciais”, acrescentou Djair.

Procedimento cirúrgico eletivo é todo aquele atendimento prestado ao usuário em ambiente cirúrgico, com diagnóstico estabelecido e indicação de realização de cirurgia em estabelecimento de saúde ambulatorial e hospitalar com possibilidade de agendamento prévio, sem caráter de urgência ou emergência.

“É uma alegria e uma expectativa poder contar com os serviços do Santa Filomena no atendimento à população usuária do SUS, por isso a Câmara Municipal acompanhará de perto esse trabalho e auxiliará no que for preciso, para o bem da saúde de Rio Claro”, acrescentou o presidente da Câmara.

Em Rio Claro, a fila de espera de pacientes por uma cirurgia ultrapassa os 7.400 procedimentos, em várias especialidades. Todos os procedimentos realizados pelo Santa Filomena serão pagos em valores previstos na tabela do SUS. O Hospital Santa Filomena receberá os pacientes previamente agendados pela Central de Regulação da Fundação de Saúde e realizará os procedimentos necessários, com os seus médicos e demais profissionais.