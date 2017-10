Prefeitura entrega apartamentos e lança escola do Jardim das Nações 1

Novecentas e vinte e oito famílias vão concretizar o sonho da casa própria em novembro. A prefeitura de Rio Claro vai entregar no dia 25 as chaves dos apartamentos do Jardim das Nações 1, na região do bairro Terra Nova, e na mesma data irá realizar o lançamento da pedra fundamental da escola que atenderá as crianças daquela região. O anúncio foi feito nessa sexta-feira (20) pelo prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria, e o secretário de Habitação, Anderson Golucci.

“A data de entrega das chaves foi definida depois de intenso trabalho realizado para evitar problemas estruturais nos apartamentos como ocorreu no Jardim das Nações 2”, explica Juninho. O empreendimento Jardim das Nações 2 foi entregue em dezembro do ano passado pela administração municipal anterior e em janeiro deste ano as famílias enfrentaram vários problemas com a estrutura dos imóveis.

Para evitar novas ocorrências desse tipo foram feitas reuniões com Elektro, Departamento Autônomo de Água e Esgoto (Daae), Ministério Público e com a construtora responsável pela obra. Os mutuários contemplados também realizaram vistorias nos apartamentos em setembro. “Essa foi a primeira data anunciada e será cumprida, uma questão de respeito com os moradores que estão esperando há tanto tempo por suas moradias. Será uma entrega técnica e não política”, destaca Juninho.

A cerimônia de entrega das chaves será realizada às 9 horas do dia 25 de novembro no salão da Igreja Nossa Senhora Rainha da Paz, na Rua 14 no Jardim Esmeralda. “A obra está 100% concluída. O governo se preparou para realizar a entrega das chaves às famílias com responsabilidade, tanto na infraestrutura quanto com relação aos equipamentos públicos necessários para a dignidade dos moradores”, informa Anderson Golucci.

O residencial Jardim das Nações I faz parte de conjunto habitacional com 2.096 moradias. O empreendimento popular foi construído através do programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal, realizado em parceria com a prefeitura e o governo estadual, por meio do programa Casa Paulista.