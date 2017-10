Pianista Silas Denzin Massini se apresenta neste domingo no Shopping Rio Claro

Fechando a programação de eventos especiais em comemoração ao aniversário de 22 anos do Shopping Rio Claro, o pianista Silas Denzin Massini, com apoio da Escola de Música Maira Isabel e Jog Music, estará no deque em frente a Renner a partir das 15h interpretando em um piano os grandes clássicos de todos os tempos da música mundial. Silas já se apresentou diversas vezes no Shopping Rio Claro, arrebatando o público com sua sensibilidade artística e sua simpatia.

O músico e professor de italiano lançou o primeiro disco de sua carreira em 2015. Intitulado ‘Per Amare in Italia’, o CD de músicas italianas é uma compilação do melhor do clássico e do contemporâneo, com o intuito de traduzir as paixões e os bons sentimentos.

“A performance do pianista irá brindar os clientes do Shopping Rio Claro com uma maravilhosa seleção de música românticas ao piano, fechando a nossa programação especial de aniversário com momentos inesquecíveis”, afirma Sibelly Paganotti, Analista de Marketing do Shopping Rio Claro.