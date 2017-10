Jardim Boa Vista recebe melhoramentos no asfalto

Uma ação intensificada da prefeitura de Rio Claro está melhorando as condições do asfalto no bairro Boa Vista. A parte principal do serviço está sendo realizada na Rua Jacutinga, importante e movimentada via que naquele trecho está tomada pela deformação no asfalto conhecida popularmente como “borrachudo”.

O início do trabalho na sexta-feira (20) foi acompanhado pelo prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria. “A situação do asfalto neste trecho era precária, mas com essa intervenção da prefeitura os motoristas terão mais segurança”, comenta Juninho, que esteve acompanhado pelos secretários municipais Paulo Roberto de Lima (Obras) e Emílio Cerri (Agricultura, Abastecimento, Silvicultura e Manutenção).

Para fazer o serviço, a parte defeituosa do asfalto precisou ser removida. Depois da preparação do solo, será feita a substituição do pavimento.