Estados Unidos: Paradise Coast e Palm Beaches: Destinos alternativos para as compras na Flórida

E. Cortez

Não tem turbulência que esfrie os ânimos dos brasileiros que viajam para a Flórida em busca de um dos seus esportes favoritos: as compras. É quase impossível pensar na Flórida sem desbravar esse assunto. E se as promoções já não costumam mais dar as caras em Miami como antigamente; se os outlets de Orlando não são mais tão “outlets” assim, outras cidades do estado do sol rendem ótimos roteiros de compras. E você ainda pode aproveitar boas praias e restaurantes.

Para fugir das filas, das araras bagunçadas e ainda curtir passeios diferentes, duas regiões formam uma ótima dobradinha de compras: Palm Beaches e Paradise Coast.

A apenas 115 km de Miami e 50 km de Fort Lauderdale, a região de Palm Beaches é composta de 39 cidades que vão desde Boca Ratón até Jupiter, passando por Palm Beach, West Palm Beach, e Delray Beach.

Já Paradise Coast é uma região no lado oeste da Flórida que possui 48 quilômetros de costa de areia branca voltadas para o Golfo do México. É nesse trecho do litoral que ficam Naples, Marco Island – e suas 10 mil ilhas – e parte do Parque Nacional de Everglades.

Das 39 cidades que fazem parte de Palm Beaches, você pode escolher uma como base, alugar um carro e passar o dia visitando e fazendo compras pela vizinhança. Em West Palm Beach, a Clematis Street é considerada o ponto de encontro de quem busca boas lojas e restaurantes. Entre outubro e abril, aos sábados e domingos pela manhã, acontece o Green Market, uma feira de produtores regionais cheia de quitutes.

Como toda boa região da Flórida, é claro que não poderia ficar de fora dessa lista um outlet. O Palm Beach Outlets (com mais de 100 marcas conhecidas oferecendo grandes descontos) foi inaugurado em 2014 e faz frente ao Sawgrass Mills como um dos maiores e melhores centros de compras do estado.

Já em Palm Beach, a Worth Avenue – autointitulada a Rodeo Drive da Costa Leste, em analogia à famosa rua de marcas de luxo de Los Angeles – abriga todas aquelas lojas de grifes estreladas que parecem ter saído do Instagram das blogueiras de moda.

Continuando o giro de compras, em Palm Beach Gardens fica o The Gardens Mall, um shopping com mais de 160 estabelecimentos. Ainda no circuito fora dos holofotes, a Atlantic Avenue , em Delray Beach, tem boutiques exclusivas, galerias bem interessantes e é ótima para almoçar ou jantar.

Se você quiser comprar seu próprio iate ou quiser apenas curtir um passeio tranquilo de barco seguido de um bom jantar, vá até o Harbourside Place em Jupiter. Além das lojas diferentes, essa área tem um deck bem bonito para ver o sol se pôr.

Em Paradise Coast, o destino favorito para quem quer fazer compras é a simpática cidade de Naples, queridinha de muitos magnatas norte-americanos.

Liderando as paradas de sucesso, o Waterside Shops é, sem dúvidas, um dos espaços de compras mais bonitos entre as duas regiões. Dono de um portfólio de marcas de luxo de dar inveja, ele tem um ambiente muito agradável que combina corredores ao ar livre com espelhos d’água.

Para sair um pouco do circuito de shoppings e malls fechados, as ruas Fifth Avenue South e Third Street South de Naples trazem as lojas independentes e mais diferentes da região. Elas são um ótimo ponto de partida para comprar peças únicas, conhecer as galerias de arte e um pouco do trabalho dos artistas da cidade, além de ser o lugar para encontrar bons bares, cafés e restaurantes, como a trattoria Barbatella.