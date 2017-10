Estação ferroviária ganha melhorias e mais fiscalização contra vandalismo

Câmeras de monitoramento recentemente instaladas pela prefeitura flagraram indivíduos colando cartazes no muro da antiga estação ferroviária de Rio Claro nesta semana. Além de ser ilegal, o ato de vandalismo prejudica a ação que o município realiza no local, onde nova pintura está recuperando as cores originais da fachada do prédio centenário. “Levamos cerca de nove meses para viabilizar essa melhoria nesse importante patrimônio histórico”, comenta o vice-prefeito e secretário de Segurança, Defesa Civil e Mobilidade Urbana, Marco Antonio Bellagamba. “Pedimos a colaboração da comunidade no sentido de preservar o trabalho e ajudar na fiscalização de atos impróprios semelhantes”, acrescenta.

Para que a pintura pudesse ser iniciada, o município precisou da autorização do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico (Condephaat), pois a estação é um bem arquitetônico tombado pelo estado. As cores originais de 1911 foram reveladas após minucioso trabalho de prospecção urbanística. O trabalho está sendo realizado pela prefeitura em parceria com a empresa Rápido São Paulo.

A colocação de cartazes em locais públicos afronta a lei municipal 4255, de 7 de novembro de 2011, e pode pesar no bolso dos infratores. Hoje a primeira multa por anúncio irregular é de R$ 2.542,40, ou seja, 800 unidades fiscais do município. O valor aumenta a cada reincidência. A partir das imagens registradas pelas câmeras, o setor de fiscalização da prefeitura identificou e notificou os responsáveis pela colocação dos impressos no muro da antiga estação. O material já foi retirado.

Referência na região central da cidade, a antiga estação ferroviária passou no mês de agosto a ser sede da segunda unidade da CSI (Central de Segurança Integrada) do município, com presença da Guarda Civil e espaço para trabalho das polícias civil e militar. Além disso, mais 14 câmeras de monitoramento foram instaladas no local, uma das quais flagrou a colocação irregular dos cartazes. O espaço onde fica o terminal de ônibus urbano, ao longo do muro da estação, recebeu melhorias na iluminação. Os bancos do terminal também serão pintados.