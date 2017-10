Em 1 ano, casos de hepatite A saltam de 64 para 559 em SP; vírus mata dois

SÃO PAULO – A cidade de São Paulo registrou 559 casos de hepatite A de janeiro a 23 de setembro deste ano – 773% mais do que todos os registros de 2016, quando houve 64 infectados. O balanço é da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. Em 2017, quatro pessoas evoluíram para a forma grave da doença e duas morreram.

Anvisa faz alerta para uso anticoncepcional por mulheres com hepatite C

Transmitida por meio de água e alimentos contaminados pelo vírus, que costuma estar presente nas fezes das pessoas infectadas, a doença também pode ser contraída por contato sexual, principalmente oral e anal. Esse tipo de contágio é o que tem sido apontado pela secretaria como principal hipótese para o aumento no número de casos.

Tipos de Hepatite

Hepatite A

Doença infecciosa causada por vírus e de contágio por via fecal-oral por meio de contato entre humanos ou com água e alimentos contaminados. Também há registro de contaminação por contato sexual

Quais são os sintomas?

Pele e olhos amarelados, além de cansaço

Tempo de incubação 15 a 50 dias – falta de apetite e dor de barriga

entre a exposição ao vírus e o início dos sintomas – fezes esbranquiçadas

tempo de transmissão – Até 15 dias antes e 7 dias após o início dos sintomas – urina de cor escura

Como prevenir? Mal-estar

Vacinação e bons hábitos de higiene. Febre baixa

Como é o tratamento?

Repouso e alimentação saudável

Tem cura?

Recuperação total e a hepatite fulminante ocorre em menos de 0,1% dos casos

Hepatite B

Doença infecciosa causada por vírus, que pode ser transmitida por relações sexuais desprotegidas, compartilhamento de seringas e agulhas, e procedimentos como tatuagens e cirurgias sem materiais descartáveis ou

com a esterilização adequada. A doença pode se tornar crônica.

Quais são os sintomas?

Dor de cabeça – icterícia -(pele e olhos amarelados) – tempo de incubação 30 a 180 dias – Dores musculares – inflamação no fígado pode causar fadiga e evoluir para cirrose entre a exposição ao vírus e o início dos sintomas tempo de transmissão náuseas.Pode ser transmitida até 15 dias antes e sete dias após o início dos sintomas – urina escura e febre

Como prevenir?

Vacinação, sexo protegido e uso individual de lâminas e alicates

Como tratar?

Repouso e alimentação saudável e medicação

Tem cura?

Recuperação em 90 a 95% dos casos

Hepatite C

Doença infecciosa causada por vírus, que pode ser transmitida por transfusão de sangue, compartilhamento de seringas e agulhas, e procedimentos como tatuagens e cirurgias sem materiais descartáveis ou com a esterilização adequada. Também ocorre por contato sexual

“A gente começou a ver esse registro no final de abril deste ano. Tivemos um pico no mês de julho e esse número veio declinando em agosto e setembro. A maior probabilidade é de que tenha relação com surtos que têm sido descritos na Europa, porque teve aumento em mais de 20 países, com o pico em março de 2017. A maioria desses casos é de infecção por contato sexual, principalmente sexo oral e anal. Muitas pessoas viajam e tem uma circulação do vírus”, explica Geraldine Madalosso, médica epidemiologista da Divisão de Vigilância Epidemiológica da Coordenação de Vigilância em Saúde (Covisa) da Secretaria Municipal Saúde de São Paulo.

De acordo com o levantamento da pasta, 45% dos casos registrados na capital têm como provável modo de transmissão o contato sexual desprotegido e a maioria é de homens que fazem sexo com homens. “Outros 10% estão relacionados a água e alimentos contaminados, casos de pessoas que viajaram para locais com precárias condições de saúde e 45% são de causas a serem investigadas. Tivemos quatro pacientes que precisaram de transplante de fígado e dois morreram.”

A vacina foi incorporada em 2014 ao Programa Nacional de Imunizações (PNI), do Ministério da Saúde, para crianças de até 2 anos e, em março deste ano, passou a ser destinada para crianças de até 5 anos. A partir deste idade, é possível tomar apenas na rede privada. A imunização, no entanto, está em falta na cidade.

Preocupação

Médica infectologista do Ambulatório de Hepatites do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, Umbeliana Barbosa diz que embora não evolua para a forma crônica, como as hepatites B e C, o tipo A costuma ser mais preocupante em adultos do que em crianças.

“Antigamente, o contato acontecia na infância, quando aparece de forma leve e assintomática. Esses surtos em adultos mostram que ela é mais intensa na fase adulta. Muitos pacientes são hospitalizados por fraqueza, desidratação e isso está dentro da história natural da doença.”

Orientamos para que haja higiene da região genital, assim como a limpeza das mãos, além do uso do preservativo.

Umbeliana Barbosa, médica infectologista

Pele e olhos amarelados, dor abdominal, urina escura e fezes esbranquiçadas estão entre os sintomas. A doença já pode ser transmitida até 15 dias antes do início dos sintomas, mas há casos assintomáticos.

“O vírus é transmitido nas fezes e a maior concentração ocorre antes de a icterícia (processo em que os tecidos ficam amarelados) aparecer. A eliminação do vírus ocorre até oito semanas após o aparecimento dos primeiros sintomas. O tempo de transmissão é prolongado, mas a pessoa não continua infectando após estar curada e não se infecta mais com o vírus”, explica. Os pacientes podem evoluir para a total recuperação em 50 a 80% dos casos. (Fonte Ministério da Saúde)