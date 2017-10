Arquivo Público Municipal: Trinta e Oito Anos

Naquela época, todos os documentos públicos permaneciam nos próprios locais em que eram produzidos (na Prefeitura; espalhados pelas repartições públicas, e na Câmara Municipal).

Proposta pelo Prefeito Municipal, Prof. Demerval da Fonseca Nevoeiro Júnior, a Portaria n. 2.140, 11 de agosto daquele ano, instituiu Comissão Especial para a realização de estudos preliminares sobre a matéria.

Tal Comissão teve como Presidente o conceituado Dr. Antonio Vicente Quilici Tedesco. Concluído os trabalhos, após algumas modificações, surgiu o Projeto de Lei n. 55/77.

No ano de 1978, quando o Projeto tramitava entre o Legislativo e Executivo, criou-se o Sistema Nacional de Arquivos (Decreto Federal n. 82.308, de 25 de setembro), ocorrendo, também a regulamentação da profissão de Arquivista e Técnico de Arquivo (Decreto n. 82.590, 06 de novembro).

Assim, aquela pioneira proposta rio-clarense teve enorme repercussão regional e mesmo nacional.

Encaminhado de volta à Câmara Municipal, o Projeto foi aprovado depois de um período de relutância, e sancionado pelo Prefeito Municipal, converteu-se na Lei n. 1573, em 11 de agosto de 1979.

Pelo Decreto n. 2.507, do primeiro semestre de 1980, instituiu-se o “Conselho Superior”, que elaborou o Regulamento e Regimento do Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro “Oscar de Arruda Penteado”. Constituído pelo Pe. Jamil Nassif Abib (Presidente), Roberto Felippe Palmari, Fernando Cilento Fittipaldi, Francisco Anaruma, Jair Pimentel, Jeanne Berrance de Castro, José Carlos Cardoso, Maria Sílvia Casagrande Beozzo Bassanezi e Ruy Cassavia.

Teve o Arquivo como Sede provisória a Escola Estadual “Chancelar Raul Fernandes”.

Por abrigar preciosa documentação histórica firmava-se positivamente nos meios culturais rio-clarenses.

A partir de 1984, a Prefeitura Municipal iniciou providências, visando transferi-lo para o prédio da avenida três, esquina da rua sete.

Com grande pompa, na solenidade de inauguração das novas instalações, o então Secretário de Cultura do Estado, Jorge Cunha Lima, em discurso vibrante ressaltou… “uma Instituição que tão bem preserva a memória histórica da cidade só poderia estar localizada em frente à Praça da Liberdade…”

Das marcantes atuações de seus Diretores, Presidentes do Conselho e Servidores, destacam-se Ana Maria de Almeida Camargo (nomeada à época da fundação, incentivou centenas de publicações, sobretudo de autores rioclarenses), Fernando C. Fittipaldi, José Carlos Cardoso, Helmut Troppmair, Maria Therezinha Duckur Mamprim, Djanira I. Mayer Gionatti, Pe. Jamil N. Abib, Sílvia Selingardi Sampaio, Lucila de Oliveira Maciel, Humberto A. Epiphanio, Jaime Leitão, Theodoro Koelle, Rosângela Doin de Almeida, Liliana B. dos Reis Garcia, Maria Antonia Gardenal Molon, Beatriz Moreira de Negreiros, Ana Maria P. M. Pagnoca, Maria Cristina Rizzo, Sílvia Xavier de Camargo, Yolanda Mainardi, Fernando Carvalho, Geraldo Francisco Antonello, Luiz Gustavo Barrotti, Onivaldo Dagnelo e Augusto Jeronimo Martini.

O Arquivo Público e Histórico estava instalado, há vinte anos, na avenida três, n. 568 (antiga rua Dr. José Elias), residência do Intendente Dr. Manoel Pessoa de Siqueira Campos, que hospedou o Imperador D. Pedro II na sua segunda viagem a Rio Claro, em novembro de 1886.

A casa de morada inteira, com porão habitável, muito bem conservada, de valor arquitetônico ambiental, principalmente histórico-cultural, apresenta notáveis elementos: as envasaduras com vergas retas; entrada com verga em arco pleno; porta de duas folhas almofadadas, com bandeira de vidro; janela de vidraça de abrir com escuro; cobertura de telha francesa, cimalha, platibanda; modinatura em relevos de massa.

Situada defronte à Praça da Liberdade (vendo-se o monumento do Lions International “Jubileu de Ouro”, 1967, totalmente deteriorado); da casa que pertenceu à Família Fontes (parentes de Ulysses Guimarães) e do casarão da Família Monaco de Luca (que guarda pinturas murais realizadas pelo artista plástico Alfredo Franhan), o prédio compõe uma das esquinas mais bonitas da cidade.

Em meados de 2004, a Sede do Arquivo Municipal, de privilegiada localização, no centro histórico de Rio Claro, esteve fechada quatro meses, por motivo de mudança para as dependências da ELECTRO (na rua 8, avenida 46, adquirida pela Prefeitura Municipal por R$ 4.800.000,00 com quotas de R$100.000,00 mensais, distando no mínimo 27 quadras ou 3 Km + 100m daquele local).

Transferência que acarretou enormes transtornos à população rioclarense, dificultando o acesso a todos quantos se proponham a consultar edições de jornais, pesquisas de documentos e visitar exposições (além da restrição de horário, em razão do fechamento do Arquivo no período de almoço).

Lamentável iniciativa, que ensejou acerbas críticas da população, por ver colocado fim à tão tradicional ponto de encontro de estudiosos e interessados na memória de Rio Claro.

Anselmo Ap. Selingardi Jr.

Perito Judicial em Arqueologia e Documentação Histórica

Inscrição: N. 1417 SP