Viva Container em Rio Claro, chegou…chegando!!!

Vale lembrar que este espaço saúde foi inaugurado dia 24 de agosto e de lá pra cá, sempre lotado. Muitos passam para matar a curiosidade e depois não sai mais de lá. O lugar é encantador, tem espaço para bater papo, ver a natureza, se refrescar, e muito mais.

Os proprietários Thais e Renato convidam: “Venham jantar com a gente, temos cervejas e chopps gelados esperando você, para as pessoas que não bebem temos a opção de sucos, refrigerante de cajuina e o refrigerante WEWI, o refri orgânico que não contem conservantes e zero de sódio. Venha saborear nossas deliciosas pizzas e espetos com seus amigos e familiares” – frisam

O espaço Viva Container, ainda tem Sunset com o melhor chopp Dama, Ipa e Pilsen, melhor playlist, comida deliciosa pelos chefs, paisagem sensacional da floresta e um quintal!! Tudo que você precisa para relaxar com os amigos, familiares

O espaço ainda oferece, tortas de camarão ou shimeji, muito prática e muito saborosa. Como já expliquei, Viva Container chegou fazendo a diferença, oferece petiscos, espetinhos com produtos orgânicos, como de berinjela e abobrinha com cebola e, durante o dia aberto logo às 08h até as 19h30 funciona uma quitanda na entrada, no andar de cima, restaurante, Yoga, thai chi, skate, quintal galinhas, floresta, alegria, felicidade, saúde e vida integral

Gente vá conhecer e saborear coco gelado refrescante lá no Viva Container à partir das 18h. Venha para o VIVA Container restaurante e quitanda você também! Quitanda abre a partir das 8h, o restaurante a partir das 19h30.

Faça sua reserva com antecedência e garanta seu lugar para festejar este espaço diferente e com tudo que você gosta. Mais informações pelo celular (19)98188-7808 Renato Rodas

IBIZA Chopperia Pizza Bar

A noite promete ser das melhores porque o Clube da MPB vai estar comemorando no Ibiza o aniversário do Niltão e da associada Marcia Rocha, esposa do Rattin

A comemoração vai ter direito a happy huor a partir das 17h30, os primeiros 50 associados que chegarem vão ganhar a caipirinha, portanto galera, daí pra frente só alegria. Os aniversariantes terão direito a bolo e o tradicional parabéns pra vc.

O Ibiza serve pizza, porções, especialidades, serve almoço e jantar, aceita reservas, mas todos os clientes serão sempre bem vindos no Ibiza, que tem lugar também para os pequenos se divertirem. Serviço de atendimento de mesa especial, música ao vivo nos finais de semana.

Nesse sábado acontece o melhor a MPB, ao som de Niltão & Rattin, que estará animando a noitada a partir das 20h.

Ibiza fica na avenida 40 entre as ruas 9 e 10 – Santana.

Musical no Sesi Rio Claro revive A Era de Ouro do Rádio Brasileiro

Florilégio Musical II – Nas Ondas do Rádio relembra clássicos da MBP das décadas de 30, 40 e 50 e fica em cartaz nos dias 20 e 21 de outubro. A entrada é gratuita.

Florilégio Musical II – Nas Ondas do Rádio, espetáculo que homenageia a Era de Ouro do Rádio no Brasil, acontece no SESI Rio Claro, relembrando os cantores e cantoras dessa época, os famosos Reis e Rainhas da Voz. Os ingressos para as sessões dos dias 20 e 21 de outubro, sexta e sábado, às 20h, estão disponíveis para reserva gratuita no sistema Meu SESI (www.sesisp.org.br/meu-sesi).

Recriando a atmosfera de um programa musical e vespertino de auditório, o trio formado por Carlos Moreno (o eterno garoto propaganda da Bombril), Mira Haar e Adriana Fonseca apresenta um repertório de clássicos da Música Popular Brasileira que embalou toda uma geração de ouvintes nos anos de 1930, 40 e 50. Com muito humor, poesia e emoção, são apresentadas composições memoráveis de autores como Cartola, Ataulfo Alves, Dorival Caymmi, Herivelto Martins, Assis Valente, Lupicínio Rodrigues, entre outros. Incluindo, naturalmente, a emblemática canção Os cantores do Rádio de Alberto Ribeiro, João de Barro e Lamartine Babo.

Como afirma Carlos Moreno, este é um espetáculo para toda a família: “O repertório conquista a todos porque atinge a memória afetiva e musical de cada pessoa, de diferentes formas para cada geração, mas sempre despertando lembranças que remetem subjetiva e carinhosamente aos bons tempos já vividos”.

A DJ Daiana Camargo

Vem nesse sábado 21/10, pela primeira vez no Joaquina para agitar o HalloQueen!

Além dela, haverá a presença da DJ e Drag Acqua Montgomery e querida Drag e Host Carolina Klein! Pensa que acabou?

Ainda haverá premiação para as duas melhores fantasias ou montações da noite!

Não é obrigatório o uso de fantasia! Portaria: R$ 10,00. Evento para maiores de 18 anos mediante a apresentação do RG. Joaquina Lounge Bar, fica rua 14 nº 2486 com esquina da avenida 24.

SASSARICANDO

Sociedade Veteranos

Nesse sábado 21/10, Forrózão do Marinho, a partir das 22 horas, com Robério dos Teclados.

Domingo – 22/10, Tarde Dançante, a partir das 15 horas. Atração musical: Banda Os Morenos – Ingresso Homem: R$12,00 – Ingresso Mulher: R$10,00. Mesa: Livre. Traje: Esporte. A Secretaria da Sociedade Veteranos atende diariamente das 09 às 11 e das 14 às 17 horas. Informações (19) 3524-2424.Lembrando que os Veteranos fica na rua 10 com esquina da avenida 8.

Double Rock

Nesta sexta-feira (20) às 20:30 – entrada franca. Promoção do Sinistro Moto Clube de Araras. Duas bandas numa noite espetacular!!!

Vá curtir um rock com a galera de Araras. Cerveja gelada, refri, salgadinhos, drinks e muito rock! Avenida Dona Renata, 5755 – Jardim Sobradinho.

Santo Giros

O local de todas as tribos. Aberto de terça a domingo. Todos os dias uma promoção sensacional, seja na breja ou nos petiscos, som ambiente com, televisão, decoração mágica e quem passa por lá fica freguês, marca ponto diariamente. Atendimento nota dez. Lembrando que uma vez por mês o Santo Giro realiza uma Festa Temática, que em novembro deve acontecer Uma noite no Havaii. Abre a partir das 17h30. Rua 2 com esquina da avenida 7. Passe por lá!!!!

Sujinho`s Bar

Nesta sexta-feira (20) no Sujinho´s Bar estará acontecendo o show do Kalu, que realiza show exclusivo, tudo do melhor da MPB, músicas variadas. Kalu costuma lotar por onde passa. Já no domingo é a vez de Bob Marley Tributo. Sujinho´s bar abre das 17h às 02h servindo variedades de porções, lanches, breja e bebeidas curtas. Endereço – Av 24 A Rua 12 B N°1096 Bairro: Bela Vista – Rio Claro (São Paulo)