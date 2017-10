Tigre investe na capacitação de funcionários

O investimento em capacitação é um dos principais motores para o desenvolvimento de processos e produtos inovadores. E é a partir deste princípio que o Grupo Tigre, líder na fabricação de tubos e conexões e uma das maiores provedoras de soluções para o setor da construção civil, apoiará o curso ‘Operação de Estações de Tratamento de Efluentes (ETE´s), Comissionamento e Microbiologia Aplicada’, realizado pelos portais ‘Tratamento de Água’ e ‘Saneamento Básico’, entre os dias 23 e 25 de novembro, em São Paulo.

Nesta edição, na qual participarão os funcionários da Tigre Soluções para Água e Efluentes (TSAE), o objetivo é agregar conhecimentos práticos e teóricos para facilitar o manejo destes sistemas de uma forma tecnicamente segura e com minimização de custos. Entre os temas abordados estão os principais parâmetros e rotinas da operação de ETE´s, os sistemas primários e biológicos de tratamento de efluentes e o gerenciamento de produtos químicos.

“As nossas soluções são construídas a partir da junção de diversas tecnologias com o objetivo de oferecer aos nossos clientes o produto mais adequado às suas necessidades. Entendemos que, para alcançar estes resultados assertivos, é fundamental o investimento constante no aperfeiçoamento de nossos colaboradores, para que eles estejam alinhados com os procedimentos mais atuais do mercado”, comenta Carlos Nogueira, diretor geral da TSAE.