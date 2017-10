Tempestade em copo d´agua…

Por Eduardo Sócrates Bergamaschi

No último dia 06 de outubro, a cidade de Rio Claro foi surpreendida com a notícia da extinção da Cavalaria no município.

Pronto, isso já foi motivo para alguns vereadores levantarem a bandeira de paladino da justiça e deitar falação em cima da Policia Militar e do governo do Estado de São Paulo. “Nós perdemos a Cavalaria. Um absurdo isso. Nós votamos um projeto nesta Casa doando um terreno…”Rio Claro está em luto. Estou aqui na frente da nossa cavalaria, aqui no Cervezão, de 32 anos. Tenho em minhas mãos um documento do Comando-Geral da Polícia Militar emitido dia 6 de outubro que extingue com a nossa Cavalaria. Isso é uma vergonha. Um serviço de qualidade prestado, não somente no policiamento preventivo, como também com os projetos sociais em que são atendidas nossas crianças. Gostaria de perguntar a você, Sr. comandante: o que nós faremos com nossas crianças? O dinheiro que é pago aqui é um dinheiro do povo, e o povo pede para a Cavalaria ficar. Estarei trabalhando com afinco, para tentar reverter esse processo. Perdemos nosso batalhão de Polícia Rodoviária e agora nossa Cavalaria. Isso é uma vergonha. Sr. governador, a polícia não é do senhor. A polícia é do povo. E o povo pede para a Cavalaria ficar na cidade de Rio Claro”…, esses foram alguns dos discursos inflamados de vereadores que se posicionaram como defensores da população sem ao menos tentar saber quais os motivos que levaram a Polícia Militar (PM) a tomar tal decisão.

Depois de tanto fuzuê, a PM veio a público através de uma entrevista a uma rádio local, quando o Capitão Barreto explicou os fatos que nos parecem perfeitamente lógicos.

Muito embora a Cavalaria seja uma instituição muito charmosa, ela para Rio Claro, no que concerne a policiamento estava obsoleta, principalmente em se comparando ao policiamento motorizado, pelo dinamismo de movimentação, pela rapidez, pelas manobras, etc.

Portanto, os discursos inflamados dos vereadores não parecem fazer sentido, pois, no terreno doado à Cavalaria já funcionavam também o Canil, a Rocam e a Força Tática, que lá continuarão.

Os soldados que serviam à Cavalaria, hoje já estão alocados em outros locais com policiamento motorizado, assim não houve diminuição de efetivo.

Os projetos sociais, que eram trabalhados pela Cavalaria, segundo o capitão da PM, estão sendo trabalhados para continuarem em parceria com outra entidade local.

Depois de tantas explicações lógicas, parece que os vereadores se precipitaram ao provocarem uma tempestade em copo d´água, simplesmente por não terem e não procurarem informações sobre a situação e a motivação para aquela tomada de posição da Polícia Militar do Estado de São Paulo.

O que importa no final das contas, é que estamos com mais policiamento rápido nas ruas, o que pode gerar na população uma sensação de segurança, o que afinal é muito bom.

Moral da história: Nem sempre o diabo é tão feio como o pintam…