Seron do Proerd: Confirma melhoria em estrada rural de Batovi e alerta à aproximação do período de chuvas

A conservação das estradas rurais está entre as pautas de trabalho do vereador Ruggero Seron (DEM), também conhecido como Seron do Proerd. Ciente das dificuldades enfrentadas por famílias que residem na zonra rural do município, problemas estes que também afetam empresas na hora de efetivar o escoamento da produção agrícola, o parlamentar solicita à administração municipal atenção especial.

Na última quarta-feira, 18, Seron do Proerd esteve em Batovi onde serviço para a melhoria da estrada rural que liga o distrito às propriedades rurais foi realizado. “O trabalho no campo, no que diz respeito à conservação das estradas, deve ser permanente”, comentou o vereador ao constatar como ficou o trecho. “Estamos nos aproximando do período de chuvas, onde muitos trechos das estradas rurais tornam-se críticos. É preciso definir um cronograma de serviços para que as famílias que tiram o sustento do campo não sejam prejudicadas”, acrescentou.

Ainda, com relação as famílias que residem na zona rural, Seron do Proerd faz alerta também quanto as crianças que se deslocam para estudar. O vereador defende que a Prefeitura, através da Secretaria Municipal da Educação, faça um levantamento das rotas utilizadas pelo transporte no campo para atender os estudantes e que os serviços de manutenção sejam priorizados nestes trechos. “A criança tem de ser prioridade em qualquer situação”, finaliza o parlamentar.