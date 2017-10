Senac Rio Claro tem 14 cursos com início ainda neste ano

O Senac Rio Claro está com inscrições abertas para diversos cursos de curta duração. Uma ótima oportunidade para quem quer aproveitar o fim de ano para se qualificar e iniciar 2018 com mais chances de ingressar no mundo do trabalho.

São mais de 25 formações, sendo 14 delas com início ainda neste ano. De acordo com Alexandre Martinez, gerente da unidade, além de contribuir para a reciclagem profissional, as qualificações podem fazer a diferença para quem procura um novo emprego.

“Com os sinais de recuperação da economia, é possível vislumbrar um potencial de empregabilidade na região. E este é o momento de se preparar, pois só vão se destacar os profissionais qualificados, que acompanharem as atualizações do mercado”, afirma.

Na área de saúde e bem-estar, o curso Quick Massage é um dos destaques. A prática, que pode ser associada a diversos tipos de tratamento, ganhou popularidade e se tornou uma ótima oportunidade de negócio. Com qualificação e um baixo investimento para a execução, que se resume a uma cadeira de massagem portátil, os profissionais podem encontrar um vasto campo de atuação, que vai desde clínicas de beleza até shoppings, aeroportos, praças e outros locais.

“Cada sessão dura entre 15 e 25 minutos. Para o paciente, é uma forma de aliviar as tensões, estresse e ansiedade e, para o profissional, é possível obter um bom retorno financeiro”, afirma Ana Paula Gomes, coordenadora da área de saúde e bem-estar do Senac Rio Claro.

Outras formações disponíveis nos segmentos de farmácia e enfermagem são: Esterilização e Medidas de Biossegurança, Interpretação de Exames de Sangue, Qualidade e Eficiência na Coleta de Sangue, Segurança no Preparo de Medicamentos, e Tratamento de Feridas e Curativos. Também terão início neste ano os cursos Técnicas Básicas de Maquiagem na Produção Pessoal, Como Falar em Público, Básico em Vinhos, e Recepção e Atendimento Telefônico nas Empresas.

Já na área de tecnologia da informação, as opções são: Administração do Windows Server 2012, Certificação Linux LPI Nível 1 – LPIC1, Gerenciamento de Projetos com Microsoft Project 2016, e Indesign CC – editoração eletrônica.

Para mais informações e para conhecer o portfólio completo da unidade, acesse o Portal Senac: www.sp.senac.br/rioclaro.