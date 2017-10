Saques do PIS/Pasep podem ser feitos a partir desta quinta, 19 de outubro

A partir desta data poderão sacar os cotistas com mais de 70 anos. A partir de 17 de novembro serão disponibilizados os recursos para os aposentados. Em 14 de dezembro será a vez da antecipação do saque para mulheres a partir de 62 anos e os homens a partir de 65 anos fazerem os saques.

Anunciou nesta quinta-feira a liberação antecipada de saques do PIS/Pasep no valor total de 15,9 bilhões de reais, na expectativa de movimentar a economia da mesma forma que ocorreu com a liberação de saques das contas inativas do FGTS também neste ano.

O governo reduziu a idade de saque dos recursos do PIS/Pasep de 70 anos para 65 anos no caso dos homens e para 62 homens para as mulheres.

Quem tem direito ao saque

Terão direito ao saque antecipado do PIS 6,4 milhões de pessoas, totalizando 11,2 bilhões de reais, com um valor médio de 1.750 reais, de acordo com a Caixa Econômica Federal. Já no caso do Pasep, serão 1,6 milhão de pessoas e um valor a ser pago de 4,7 bilhões de reais, segundo o Banco do Brasil. Temer também anunciou, em breve pronunciamento no Palácio do Planalto, a redução do teto dos juros do crédito consignado para servidores públicos federais.

A decisão de liberação dos recursos já havia sido anunciada no fim de agosto, quando o ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, informou que ela beneficiaria 8 milhões de pessoas.



Na tarde de ontem (18), foi divulgado o cronograma de pagamento aos cotistas do PIS/Pasep. Inicialmente, o governo trabalhava com a perspectiva de estender esse calendário até março do ano que vem. Decidiu, no entanto, concentrá-lo no último trimestre deste ano.

Em outubro, a liberação atenderá cotistas com mais de 70 anos. Em novembro, isso ocorrerá para os aposentados. Em dezembro, será a vez dos demais cotistas pelo critério de idade — mulheres com mais de 62 anos e homens com mais de 65 anos.

Trabalhadores recebem recursos que já direito

A medida irá liberar aos trabalhadores recursos a que já tinham direito, mas em condições que serão agora facilitadas, nos moldes do aval dado ao saque de contas inativas do FGTS, que liberou um total de 44 bilhões de reais na economia este ano. O objetivo do governo é dar mais fôlego à recuperação econômica e também ganhar popularidade, às vésperas de votação pela Câmara dos Deputados de outra denúncia contra o presidente Michel Temer.

SAQUE DO PIS PASEP PARA IDOSOS: COMO FAZER, QUEM PODE FAZER

O governo federal anunciou a liberação do saque do PIS Pasep para idosos, medida que vai beneficiar cerca de 8 milhões de pessoas em todo o Brasil, além de injetar mais de R$ 15 bilhões na economia entre o final de 2017 e o início de 2018.

SAQUE DO PIS PASEP

A quantia virá do Fundo do PIS Pasep, que reúne o dinheiro depositado por empresas privadas e órgãos públicos em nome de cada um dos seus funcionários e servidores contratados até 4 de outubro de 1988. Naquela época, cada trabalhador era dono de uma parte no fundo.

Já a partir dessa data, os trabalhadores deixaram de ter contas individuais do Fundo PIS Pasep, com o dinheiro arrecadado sendo então encaminhado para o FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador), usado para pagar benefícios como o abono salarial e o seguro-desemprego.

QUEM TEM DIREITO

De acordo com as informações do governo, terão direito a sacar o Fundo PIS Pasep os idosos que possuíam recursos aplicados até outubro de 1988 e que ainda não resgataram essas quantias.

Além disso, é necessário preencher pelo menos um desses outros requisitos para o saque do PIS Pasep para cotistas idosos:

* Idade mínima de 62 anos para as mulheres e de 65 anos para os homens;

* Reforma militar ou transferência para a reserva remunerada;

* Invalidez;

* Aposentadoria;

* Câncer de titular ou de dependentes;

* Portador de HIV;

* Amparo social ao idoso, concedido pela Previdência;

* Amparo assistencial a portadores de necessidades especiais da Previdência;

* Falecimento e casos de doenças graves.

COMO CONSULTAR SALDO

A consulta ao saldo da conta do PIS Pasep pode ser feita nas agências da Caixa, responsável por administrar o Programa de Integração Social (PIS), para os trabalhadores da iniciativa privada.

Já os servidores públicos devem se dirigir às agências do Banco do Brasil, instituição que administra os recursos do Programa de Formação de Patrimônio do Servidor Público (Pasep).

ONDE E COMO SACAR

Cotistas com direito ao Fundo do PIS Pasep poderão optar por receber o dinheiro através de depósito em conta corrente ou poupança (correntistas da Caixa e do BB deverão receber o recurso automaticamente) ou por meio de folha de pagamento. No caso do beneficiário já ter falecido o pagamento será feito aos dependentes.

O cronograma do saque do PIS Pasep para cotistas será divulgado em breve, devendo ser similar ao ocorrido com as contas inativas do FGTS. A expectativa é de que o pagamento aconteça entre outubro desse ano e março de 2018.

A maioria dos beneficiários tem pelo menos R$ 750,00 a receber, e o saldo médio por cotista era de R$ 1.187,00 até junho de 2017, conforme os dados divulgados pelo governo.

DÚVIDAS

Ficou com alguma dúvida? Quer consultar o seu saldo e verificar o calendário de pagamento do PIS Pasep para idosos? Se você é funcionário público pode entrar em contato com o Banco do Brasil por meio do telefone 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-729-0001 (demais localidades), para mais detalhes sobre o Pasep.