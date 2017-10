Projeto Saúde e Vida Ateliê realiza movimento nesta sexta (20)

Em parceria com o comércio rio-clarense, o projeto promoverá uma ação voltada à prevenção do câncer de mama e de próstata, que acontecerá na nesta sexta-feira, dia 20 de outubro, a partir das 08h30, com término previsto para as 11h30, no semáforo localizado à Avenida 08, cruzamento com a Rua 3-B, Bairro Cidade Nova, em Rio Claro/SP.

Para tanto, serão distribuídos, aproximadamente, 1500 mini vasos com flores naturais, que serão confeccionados pelas mãos de mulheres que vivenciaram ou estão vivenciando o câncer de mama e voluntárias, como forma de gratidão pela vida.

A entrega, por sua vez, se dará com a ajuda de universitários da UNESP local aos veículos que transitarem no referido endereço.

O objetivo desta ação é levar às ruas os tons “rosa e azul” para a conscientização e prevenção da comunidade quanto às citadas doenças.

