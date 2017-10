Política sempre, políticos talvez…

Por Eduardo Sócrates Bergamaschi

Entre as diversas definições de POLÍTICA está aquela com a qual eu mais me identifico: “é a atividade dos cidadãos que se ocupam dos assuntos públicos com seu voto ou com sua militância”.

Ou seja, política é a arte do cidadão exercer a sua cidadania. Assim, todos nós que moramos em uma cidade somos políticos em sua origem. Portanto a política é essencial para uma vida em sociedade.

As redes sociais aberta a quem queira entrar e participar, vem nos mostrando algo assustador, muito em função do analfabetismo político de nosso povo. Estamos condenando a POLÍTICA, quando deveríamos condenar e excomungar os políticos, apenas eles. Foram os políticos que transformaram a visão do povo sobre o que é POLÍTICA. Ela, a política continua a mesma de séculos e séculos, desde a antiga Grécia, o berço da política.

Política é a orientação ou a atitude de um governo em relação a certos assuntos e problemas de INTERESSE PÚBLICO, tais como economia, educação, saúde, segurança.

Os nossos políticos, em sua maioria infelizmente, transformaram essa ciência em INETRESSES PESSOAIS ou interesses partidários. Buscam, via de regra, o poder para se enriquecer, para se apoderar dos bens que são PÚBLICOS.

Portanto, mais uma vez eu insisto, o erro está nos políticos e não na política.

Os políticos levam muito a sério o seu jogo de “enganar” os eleitores, por este motivo é preciso que sejamos, nós os eleitores, mais inteligentes que eles, percebamos quem é quem e através do voto expurguemos os políticos corruptos e mal intencionados.

Uma das estratégias hoje dos políticos mal intencionados é usar as redes sociais para confundir os eleitores menos esclarecidos, que infelizmente é a maioria. Usam “laranjas” para sempre plantarem notícias que possam vir a prejudicar seus adversários, principalmente aqueles que estão no poder.

E esses laranjas, via de regra, não têm escrúpulos ao inventar notícias, inventar histórias, como aquela que corre atualmente de que 51% de votos nulos ou brancos cancelam uma eleição. Pura mentira, para beneficiar políticos que possuem o seu curral eleitoral e quantos menos votos válidos houver, melhor, serão eleitos com pequena quantidade de votação.

Discernimento político é o que precisamos. É se informar, buscar na internet, nos jornais, rádios e televisões, informações sobre os políticos que aí estão (em grande número sendo processados por alguma ação civil) e simplesmente apagar esses nomes como opção eleitoral.

É hora de tentarmos limpar a política nacional e também a política municipal. Vamos pesquisar quais os políticos de Rio Claro que estão envolvidos em alguma ação judicial.

Vamos esquecer esses nomes. Não vamos dar chances para que a política suja continue em nossa cidade. Só assim, estaremos contribuindo para uma Rio Claro melhor, com uma política mais transparente. Só assim estaremos contribuindo para um Brasil melhor politicamente.

Não será com omissão (votos nulos ou brancos) que daremos um passo para a moralização da política nacional…