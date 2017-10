Oficinas preparatórias da Paixão de Cristo de Piracicaba abrem inscrições

Guarantã inicia processos para a 29ª edição do espetáculo que será encenado no Engenho Central de Piracicaba

A Associação Cultural e Teatral Guarantã, realizadora da Paixão de Cristo de Piracicaba, abriu inscrições para as oficinas preparatórias visando a montagem da 29ª edição do espetáculo. O cronograma com as datas das oficinas, testes e revelação do elenco foi divulgado para que os interessados possa fazer a inscrição antecipada.

De acordo com a Associação, a novidade deste ano é o sigilo na divulgação dos nomes dos profissionais que ministrarão as oficinas, porém, para cada dia de encontro uma nova pessoa conduzirá os trabalhos.

As atividades começarão no dia 5 de novembro, com sequência em 12, 19, 26 de novembro e 3 de dezembro, sempre das 9h às 12h. Já os testes para personagens também ocorrerão no último mês do ano, sendo que no dia 3 será das 15h às 18h; 4 e 5, das 19h às 22h. A revelação das personagens e do elenco está marcada para o dia 10.

Pelo segundo ano consecutivo, Viviane Palandi está à frente da direção artística de um dos maiores espetáculos a céu aberto do país. Ela adianta que as oficinas terão mais versatilidade, ao serem ministradas por diversos profissionais, de acordo com a proposta da Associação.

Viviane e o assistente Carlos ABC pretendem acompanhar os encontros para estabelecerem uma boa relação com os participantes desde o início do processo. “As oficinas preparatórias são momentos de grandes aprendizados coletivos, pois elas promovem a integração de técnicas teatrais oferecidas pelos oficineiros”, afirmam.

Para se inscrever, basta solicitar a ficha através do e-mail leonardo@guaranta.org.br, preenche-la e enviá-la novamente para validar o cadastro. Mais informações na sede da Associação, na Av. Santa Lídia, nº 548, Vila Areião – Piracicaba/SP, aberta de segunda a sexta-feira das 8h às 12h e das 13h às 17h. O telefone para contato é (19) 343-7888 e o e-mail leonardo@guaranta.org.br, diretamente na secretaria.

