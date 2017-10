Juninho consegue em Brasília mais uma escola para Rio Claro

Com investimento de quase R$ 5 milhões, Rio Claro terá uma nova escola com capacidade para atender 780 alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. A informação foi confirmada ao prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria, nessa terça-feira (17) em Brasília, durante audiência com o diretor Leandro José Franco Damy, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), órgão ligado ao Ministério da Educação (MEC).

São R$ 4,1 milhões do FNDE mais contrapartida de aproximadamente R$ 600 mil do município. De acordo com Leandro Damy, o projeto de Rio Claro está tecnicamente aprovado e até o final do mês deverá passar por análise jurídica para que seja firmado o termo de compromisso entre a prefeitura e o FNDE. A obra deve começar no ano que vem. A escola terá 12 salas de aula e será construída no bairro Benjamin de Castro, região sul da cidade.

“A conquista de mais uma escola para Rio Claro confirma o nosso compromisso de investir na educação, que é uma das prioridades do nosso trabalho”, comenta Juninho, lembrando que o governo federal já confirmou também a destinação de R$ 11 milhões para a construção de três creches e outra unidade de ensino fundamental. “Ao todo são R$ 16 milhões de investimento na construção de cinco novas escolas”, destaca o secretário municipal da Educação, Adriano Moreira.

“O ministro Mendonça Filho tem destinado especial atenção ao município de Rio Claro, que vive um novo momento de parcerias com os governos federal e estadual do secretário estadual de Habitação, Rodrigo Garcia; e da bancada do Democratas na Câmara Municipal para a obtenção dos recursos.

Além de garantir essas cinco escolas, a prefeitura também está construindo uma creche no bairro Terra Nova em parceria com o governo estadual e tem feito vários investimentos no setor de educação. Neste ano, três escolas ganharam novas instalações e duas foram ampliadas. Desde janeiro, a prefeitura criou 425 vagas em creche, 135 em pré-escola e 100 no projeto Presença Esperança.