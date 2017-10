Investindo em expansões, cultura e entretenimento,o Shopping Rio Claro comemora 22 anos

Em 19 de outubro de 1995, o Shopping Rio Claro iniciava um novo ciclo do comércio na cidade ao abrir suas portas no edifício-sede da antiga fábrica de tecidos Matarazzo, uma construção de grande valor histórico para os munícipes, trazendo um conceito inovador em shopping centers a partir de seu projeto arquitetônico inovador. Na área interna, a beleza e as praças com espelhos d’água oferecem um ambiente belo, agradável e acolhedor, seguindo o padrão urbanístico da cidade, que com suas praças arborizadas e floridas permitem aos rio-clarenses desfrutar de espaços públicos de lazer com a família e amigos.

Em sua inauguração, em outubro de 1995, o Shopping contava com 70 operações, e hoje totalizam 141, agregando grandes marcas e redes do varejo brasileiro, como C&A, Lojas Americanas, Renner, Marisa, DiGAspi, Polo Wear, Ri Happy entre outras, sem falar das famosas franquias de alimentação da Praça de Alimentação, como Spoleto, Subway, McDonald’s, Burger King, Girafa’s, Grilleto, Jin Jin, Kopenhagen, Cacau Show, Rei do Mate. Mais recentemente, o Assaggio trouxe para o Shopping Rio Claro um diferencial: uma padaria, bistrô e restaurante – totalizando dois restaurantes entre as operações de alimentação.

“Desde sua inauguração, muita coisa mudou no Shopping Rio Claro, com destaque para o alinhamento do seu perfil empresarial à tendência do mercado, mas a beleza persiste com as praças com espelhos d’água, e o ambiente é cada vez mais propício para as compras, passeios e para o lazer das famílias da cidade e região”, destaca Américo Cardinale, Coordenador Comercial da AD Shopping, administradora do Shopping Rio Claro.

“O resultado dos investimentos no Shopping Rio Claro ao longo desses anos são 141 operações que oferecem um leque de marcas e serviços tão amplo quanto os encontrados nas grandes cidades e que era um desejo dos rio-clarenses que tornamos realidade. Hoje, temos seis lojas-âncora (Marisa, C&A, Lojas Americanas, Renner, Poupatempo e Arcoplex, com cinco salas de cinema, sendo uma 3D), quatro megalojas (Centauro, Ri Happy, Polo Wear e DiGaspi) e Praça de Alimentação com 13 operações de fast food e dois restaurantes, além de uma casa lotérica. Em resumo, todos os investimentos aplicados no Shopping Rio Claro tiveram um objetivo muito maior: atender ao rio-clarense, assim como a população da macrorregião de Rio Claro, em todas as suas necessidades, sejam compras, serviços, alimentação, lazer e cultura. E isso tem sido percebido pelo cliente do Shopping Rio Claro que cada vez mais visita o empreendimento”, lembra Américo Cardinale.

Gerando renda na cidade

Além de compras e lazer, o Shopping Rio Claro contribui com a geração de empregos diretos e indiretos. Atualmente, são 1.232 empregos diretos, além de mais de 3.000 indiretos. Além disso, com a chegada das grandes marcas do varejo nacional, o empreendimento também contribuiu para elevar a oferta do comércio da cidade. Por sua proximidade com os municípios da macrorregião de Rio Claro, permite um grande fluxo de pessoas de Santa Gertrudes, Leme, Araras e Cordeirópolis. Tudo isso gera renda na massa de consumo, e consequentemente o Shopping Rio Claro colabora com o aumento da arrecadação de impostos e repasse de receitas como as do ICMS.

Investindo em lazer

Com uma média de 3.120.000 pessoas e um fluxo de 1.300.000 veículos ao ano, o Shopping Rio Claro recentemente recebeu novas operações, como o Assaggio, Kid Stock, Pequeninos, Espaço Laser, Casa Calipo – Empório e Pastelaria, e será inaugurada em 27 de outubro a nova operação da Le Postiche. Além disso, a administração está fazendo uma revitalização no paisagismo, com a reformulação de toda fachada do Shopping Rio Claro e de diversas áreas internas. “Aproveito esse momento em que o Shopping Rio Claro completa 22 anos de fundação para divulgar que estamos fazendo um importante investimento no segmento de lazer, trazendo novidades para o entretenimento das famílias dos nossos clientes”, finaliza Américo Cardinale.