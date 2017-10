Inscrições de ambulantes para comércio em Finados começam na segunda-feira

A prefeitura de Rio Claro começa a receber na segunda-feira, dia 23, as solicitações dos ambulantes de Rio Claro interessados em realizar comércio nas imediações do cemitério municipal São João Batista no Dia de Finados. Os pedidos poderão ser feitos até a sexta-feira, 27, no Atende Fácil, localizado na Avenida 2 entre as ruas 2 e 3, Centro.

As solicitações serão analisadas e os 30 primeiros profissionais que atenderem os critérios do município poderão vender produtos nos espaços estabelecidos pela prefeitura na Avenida da Saudade entre as ruas 15 e 16.

Para os ambulantes que já tem inscrição atualizada na prefeitura é cobrada taxa de uso do solo no valor de R$ 85,77. Aqueles que ainda não são inscritos pagam, além dessa taxa, o valor da licença, que é de R$ 222,46.

O Atende Fácil, onde são feitas inscrições, abre de segunda a sexta-feira das 8 horas às 16h30. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3522-1982.