Incêndio em madeireira assusta moradores da Avenida Saburo Akamine

O incêndio aconteceu por volta da meia noite segundo o proprietário Rafael Rossi, ele recebeu uma notificação da empresa de segurança que o alarme havia sido disparado, se dirigiu até o local, chegando lá constatou o incêndio. O Corpo de Bombeiros já havia sido acionado e já se encontrava tentando conter o fogo que estava com bastante força.

Fato que intrigou os proprietários do prédio é que no local onde o fogo começou não existe nenhuma ligação elétrica o galpão é em formato de U sendo três barracões e justamente nesse não existe nenhuma máquina apenas madeiras empilhadas. Estas madeiras são utilizadas basicamente na construção civil são vigotas e caibros e eles não são de fácil combustão.

Ainda segundo Rafael Rossi o incêndio atingiu cerca de 40% do prédio e do estoque de madeiras e também uma serra circular que estava próximo.

As altas temperaturas causaram danos nas casas dos vizinhos que segundo Rafael, frisou que: “Conversei com os vizinhos e os prejuízos foram apenas materiais, peço um pouco de paciência mas em breve todos serão indenizados. Agradeço a cooperação de todos.

Não iremos parar em breve assim que a Polícia liberar o local iremos começar as obras de recuperação da parte estrutural do prédio e em seguida nos abastecer de materiais e voltarmos atender os nossos clientes normalmente. São 60 anos de tradição essa empresa foi fundada pelo meu avó e não podemos nos deixar abater por nada temos que manter viva a tradição da nossa família” – finalizou com grande sentimento de tristeza o empresário Rafael Rossi



As causas do incêndio ainda são desconhecidas segundo relatório da empresa de segurança Engefort. O alarme foi disparado por volta das 23:32. No prédio não havia nenhum sinal de arrombamento, mas algo fez com que o alarme do portão de entrada fosse acionado.