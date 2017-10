HISTÓRIA DE OTIMISMO

Você deve conhecer muitas histórias de pessoas que mesmo nas situações mais difíceis da vida conseguem enxergar sempre uma saída para esses momentos mais inusitados de suas caminhadas, não é? Talvez a sua história seja a que mais próxima desses exemplos que conhecemos.

Você conhece a história do João Pedro? João Pedro era um garçom de um restaurante da capital e possuía um otimismo que a todos invejavam. Quando lhe perguntavam como ele estava, ele sempre dizia: – Melhor que isso , só dois disso!

Chegou até gerente desse restaurante e tinha sempre a colaboração de seus colaboradores e amigos. Tanto as clientelas quanto seus funcionários ficavam cada vez mais entusiasmados com ele.

Chegou a montar um restaurante e mesmo quando as coisas não iam tão bem como desejava já vinha seu chavão quando lhe perguntavam como ele estava: – Melhor que isso só dois disso!

Certa noite deixou a porta dos fundos semiaberta e no final do expediente foi surpreendido por dois ladrões, onde foi forçado a abrir o cofre. Estando muito nervoso na hora de abrir o cofre acabou recebendo um tiro dos ladrões que saíram sem levar nada, deixando o pobre homem ensanguentado no chão. E acabou no hospital. Perguntado por um amigo o que sentiu naquele momento, disse:

– Fiquei chateado por deixar aporta dos fundos aberta. E quando fui baleado pedi aos funcionários que chamasse logo o Resgate que logo veio e os paramédicos me animavam que tudo estava bem. Ao chegar no hospital me receberam com o olhar de “Ele é um homem morto!” Até que no corredor uma enfermeira muito alta me perguntou se eu era alérgico a alguma coisa e eu disse que sim. Houve um grande silêncio no hospital e eu disse: – A balas!

Eu não sei se você consegue avaliar como é importante o poder do otimismo em momentos tão difíceis da vida. Eu também não sei se você consegue avaliar como é importante o estado de espirito mais elevado. E eu também não sei se você recordar momentos em sua vida que você superou com fé e otimismo. O que eu sei é que se você focar mais em um estado de espirito mais elevado e com otimismo e confiança irá tirar de letra e deixar tudo de mal para traz e viver uma nova vida. Pense nisso!

Dr. José Roberto Teixeira Leite é Cirurgião Dentista e Coach em PNL

