Guarda civil localiza Honda HR-V roubada

Na manhã de quarta-feira 18/10/2017, por volta das 09h, a viatura 4.84 da Guarda Civil com os GCMs Moura e Tomazella em patrulhamento pelo bairro Jardim Village, deparou pela Rua 2 entre Avs. 78-A e 80-A, com um veículo Honda HV-R, cinza, ano 2016, placas FTZ 6051 de Rio Claro, a qual através de pesquisa na Rede Infoseg constou como veículo tomado de roubo no dia 09/10/2017. O veículo se encontrava trancado e aparentemente não havia nenhuma avaria. Diante da situação o veículo foi apresentado na Central de Polícia e registrado BO/PC nº 10130/2017 natureza

Polícia militar prende indivíduo por receptação de veículo/roubo

Policiais Militares da Companhia de Força Tática prenderam um indivíduo por receptação de veículo, na noite dessa terça-feira (17), em Rio Claro

Durante patrulhamento de Força Tática no bairro Jardim das Palmeiras visualizaram, um veículo Nissan March, ostentando o emplacamento DZJ 3953 de São Paulo/SP, porém ao realizar a pesquisa via Prodesp constou ser um veículo Toyota Corolla de Osasco/SP. Em ato contínuo foi realizado a abordagem ao condutor e após a busca veicular, constatado que se tratava do veículo placas FKW 4184 de Rio Claro/SP, produto de roubo por Rio Claro em 11 de outubro de 2017.

Feita diligência na residência do indiciado pelo bairro Jardim das Nações, onde em contato com sua esposa que franqueou a entrada dos policiais, lograram êxito em localizar 01(uma) mochila de cor preta, 01(um) simulacro de pistola e 01(uma) chave de um veículo Honda.

Conduzido ao Plantão Policial onde compareceu a vítima do roubo que reconheceu sem sombra de dúvidas o indiciado como autor do delito, bem como a mochila e o simulacro utilizado pelo indiciado, onde a Autoridade

Polícia militar prende indivíduo por furto em residência

Na madrugada de ontem (18), policiais militares da 1ª Companhia prenderam um indivíduo pela prática de furto a residência, em Rio Claro

Durante patrulhamento no bairro Jardim São Paulo, os policiais depararam com um indivíduo pulando o muro de uma residência pela Rua 27 de posse de um televisor, que ao ser abordado confessou ter furtado da referida residência.