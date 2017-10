Grupos PET da Unesp Rio Claro promovem XIX Praça da Ciência

Para divulgar os trabalhos de maneira dinâmica, os grupos PET (Programa de Ensino Tutorial) dos cursos de Matemática, Geologia, Biologia e Geografia em parceria com outros cursos da Unesp Rio Claro realizam a XIX Praça da Ciência neste sábado (21), no Jardim Público, das 8h às 14h. O evento é gratuito e aberto à toda comunidade.

Por meio de maquetes, stands e painéis, os representantes dos cursos da universidade procuram apresentar a essência do que é estudado para público reconhecer o que tem sido desenvolvido. O PET Matemática, por exemplo, utiliza de material interativo, como mágica com cartas, curiosidades, jogos e etc para mostrar aos que estiverem passando naquele momento. Além do apoio da Pró-Reitoria de Extensão (Proex), Instituto de Biociências (IB) e Instituto de Geociências e Ciências Exatas (IGCE), este ano o evento faz parte do projeto da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia com a temática “Matemática está em Tudo”, que ocorre de 23 a 29 de outubro e conta com o apoio do CNPq e do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Para mais informações sobre a Praça, contato: 19 3526-9391.