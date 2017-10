Elektro leva projeto de eficiência energética para escolas de Araras

Alunos de escolas municipais de Araras receberão orientações sobre o uso racional e eficiente de energia elétrica do projeto Elektro nas Escolas. Na última sexta-feira (06/10), Eduardo Zornoff, representante da distribuidora, foi recebido pelo Prefeito do município, Pedro Eliseu Filho, para assinatura do convênio de cooperação técnica.

Cerca de 60 professores de 12 escolas municipais serão capacitados, nos dias 30 e 31 de outubro, para tornarem-se multiplicadores dentro da sala de aula. Os alunos também receberão a Estação Móvel de Ensino da Elektro. Trata-se de um caminhão com infraestrutura para atuar como Laboratório de Eficiência Energética, no qual os jovens poderão aprender mais sobre a origem e a história da eletricidade. “A unidade irá percorrer as escolas possibilitando aos educadores conciliar a teoria com a prática”, destaca Eduardo Zornoff.

Os alunos do Ensino Fundamental também receberão orientações sobre o uso racional de energia, por meio de experiências, maquetes, projeção de vídeos e outras atrações como: Anel Saltador, Maquete da casinha de consumo, Diferença entre lâmpada incandescente e fluorescente e Energia elétrica gerada pelo corpo humano – o famoso experimento da pilha humana.

O principal objetivo do projeto é disseminar a cultura da sustentabilidade. “De forma humanizada, o projeto visa orientar sobre o uso eficiente e seguro da energia elétrica junto à comunidade escolar”, destaca Antonio Casanova, gerente executivo de Sustentabilidade da Elektro.

Sobre o Elektro nas Escolas

Além de conscientizar os jovens, o projeto também visa formar multiplicadores em relação à importância do consumo seguro e eficiente de energia elétrica. Para isso, os professores das escolas da rede municipal passam por treinamento e as escolas recebem a visita de estações móveis de ensino (caminhões adaptados e equipados com um laboratório de eficiência energética) e de monitores que desenvolvem atividades lúdicas com os estudantes. Parte dos recursos utilizados no projeto é vinculada ao Programa de Eficiência Energética, promovido pela Elektro por determinação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Sobre a Elektro

