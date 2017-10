Educadores são homenageados

“Como professora, construiu carreira exemplar. Agora, na condição de gestora de escola pública não é diferente. Transforma obstáculos em oportunidades que resultam em realizações”. Com esta frase, o vice-presidente da Câmara de Rio Claro, Julinho Lopes resumiu a trajetória da educadora Iara Aparecida Olímpio na entrega do título de Cidadã Rio-Clarense.

Natural de Cornélio Procópio, no Paraná, a diretora da escola municipal Professora Djiliah Camargo de Souza foi homenageada no Plenário do Legislativo na noite da última terça-feira, 17. Autor do Decreto Legislativo que estabeleceu a homenagem, Julinho Lopes presidiu a sessão solene que contou ainda na Mesa Principal com os vereadores Val Demarchi (DEM) e Ruggero Seron (DEM) e com o diretor da Secretaria Municipal da Educação Jaílson Malta Miranda da Silva.

“Gostaria de parabenizar todos os professores através da Iara não apenas pelo 15 de outubro mas sim pela luta diária em prol da educação, classe profissional que não tem a valorização que merece e que mesmo assim se esforça em prol de um futuro melhor para nosso país”, comentou Julinho Lopes.

Ao falar sobre o trabalho desenvolvido por Iara Olímpio, como diretora de escola, o autor da homenagem sinalizou para a qualidade de ensino oferecido na Djiliah Camargo de Souza. Seja em reformas ou em obras de ampliações, citou o parlamentar, Iara não poupa esforços para que os alunos possam a cada ano ter melhores condições de ensino. “Problemas aos olhos da Iara se transformam em desafios e os desafios em oportunidades”, detalhou Julinho Lopes antes de entregar a placa.

Já como cidadã rio-clarense, Iara Olímpio agradeceu a todos os vereadores pela aprovação do Decreto Legislativo, de forma unânime, e ao Julinho Lopes por encabeçar a homenagem. “Gostaria também de agradecer a cada pessoa que em todos esses anos contribuiu de alguma forma para que eu pudesse transformar sonhos em realidade na educação”, enfatizou a educadora.

Biografia

Nasceu em Cornélio Procópio, no Paraná. Curso nas escolas estaduais Barão de Piracicaba, ensino fundamental, e, Joaquim Ribeiro, ensino médio, antes de ingressar na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ouro Fino em 2001.

Concluiu a pós-graduação no Claretiano Faculdade em 2008. Na Faculdade de Tecnologia, a Fatep, em 2010, cursou Gestão e Direito Educacional.

Em sua trajetória profissional constam trabalhos na rede municipal de ensino na educação infantil (creche e pré-escola), ensino fundamental e educação de jovens e adultos a partir de 1992.

Entre 2003 e 2005 respondeu pela Coordenadoria Pedagógica da Escola Municípal Dante Egreggio. Foi vice-diretora da Escola Municipal Armando Grisi. Atuou na escola Armando Grisi antes de assumir o cargo de diretora da escola municipal Djiliah Camargo de Souza.

Integrou a comissão organizadora do Simpósio da Educação de Rio Claro de 1998 até 2008. Também integrou a comissão que coordenou os trabalhos de estudos para a alteração do Estatuto do Magistério Público Municipal em 2005. Pioneira na implantação da escola bilíngüe (Libras – Português) na Escola Armando Grisi em 2006.

Recebeu Medalha de Honra ao Mérito em 2006, 2007 e 2008 do Rotary Club de Rio Claro. Também recebeu Moção de Reconhecimento, Congratulações e Aplausos e também a Medalha de Hora ao Mérito da Câmara Municípal de Rio Claro em 2012.