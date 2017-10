Domingo tem porco à paraguaia no Sobradão

Quem quer contribuir com o trabalho social do município e saborear um almoço especial tem como opção nesse domingo (22) evento organizado pela prefeitura de Rio Claro, por meio do Fundo Social de Solidariedade (FSS). O cardápio terá delicioso porco à paraguaia. As adesões a R$ 35,00 podem se adquiridas no FSS, que fica no paço municipal.

O evento será nesse domingo (22) a partir do meio dia no Sobradão Eventos. Além do porco, servido como prato principal, a adesão dá direito a feijão gordo, arroz, torresmo, farofa e salada. A animação musical será do grupo Tá na área.

“Convidamos toda a comunidade para prestigiar o evento, passar uma agradável tarde de domingo e, especialmente, contribuir para o trabalho realizado em favor de quem mais precisa”, comenta Paula Silveira Costa, presidente do Fundo Social.

Crianças até dez anos não pagam. As bebidas serão cobradas a parte. O Fundo Social de Solidariedade, onde as adesões estão sendo vendidas a R$ 35,00, fica segundo piso do paço municipal (Rua 3, entre avenidas 3 e 5).