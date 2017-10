CURTAS de Rio Claro, Região e Nacional

Limeira

Está com inscrições abertas para concurso público, que devem ser feitas pelo site institutomais.org.br. Estão disponibilizadas 26 vagas de nível superior: analista ambiental, analista contábil financeiro, analista de comportamento organizacional, analista de controle orçamentário, engenheiro civil, médico diarista, professor de educação física, entre outras. Também é possível se inscrever pessoalmente no posto do Instituto Mais, que fica na Secretaria de Educação, localizado na Rua João Kühl Filho, sem número, na Vila São João.

Rio Claro

O Hospital Santa Filomena de Rio Claro vai realizar mutirão de cirurgias eletivas para os pacientes do Sistema Único de Saúde que estão na fila de espera da Central de Vagas do município, alguns desde 2014. O hospital foi o vencedor da licitação realizada pela prefeitura de Rio Claro, por meio da Secretaria de Saúde, para o credenciamento de entidades filantrópicas, entidades sem fins lucrativos e empresas privadas para a realização dessas cirurgias. A medida faz parte do programa Mais Saúde, ação do município para reduzir a fila de espera que, no início deste ano, era superior a 37 mil procedimentos.

Araras

O prefeito de Araras, Pedrinho Eliseu, assinou o Termo de Requisição de Compras, que dará início a “Nova” Faculdade Municipal Ararense – Ensino a Distância. A ideia é centralizar o local, com cursos de dois dias presenciais. Serão 40 vagas em cada curso, totalizando 200 vagas ao todo. Os cursos são: Pedagogia – Licenciatura, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica – Habilitação em Eletrônica, Tecnologia em Gestão de RH e Gestão da Tecnologia da Informação.

Ipeúna

Realizará algumas atividades em alusão ao “Outubro Rosa”, que serão realizadas no dia 22 de outubro em Ipeúna. Entre elas, haverá uma caminhada que sairá de frente do Residencial Zilda Scaglia Dorta. No local, serão realizados testes de glicemia e aferição da pressão arterial. A caminhada seguirá até o Centro Comunitário Armando Zamboni, onde os participantes serão recepcionados com um café da manhã, ao som da Banda Musical Municipal da cidade.

Limeira

A Secretaria de Saúde de Limeira informou, em nota, que cumpre, a partir a decisão da Justiça Federal do Distrito Federal que suspende parcialmente uma portaria do Ministério da Saúde, que permitia aos enfermeiros requisitar exames de saúde. O secretário Doutor Gerson Hansen diz que a decisão contraria a Política de Atenção Básica à Saúde, que prevê o trabalho interdisciplinar dos profissionais que atuam nessa área. Segundo doutor Gerson, o enfermeiro desempenha papel primordial no atendimento à saúde, no sentido de tornar mais ágil a emissão de pedidos de mamografia, ultrassom obstétrico, rotina de pré-natal, papanicolau, entre outros.

Rio Claro

O Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro vai contratar serviços para acabar com o problema de falta de água na região dos jardins Centenário e Bonsucesso. Os serviços deverão ser realizados no início do ao que vem.

Limeira

Oferecer um espaço de expressão e de escuta às mulheres do Jardim Nova Europa, em Limeira, é a proposta de um grupo terapêutico criado há menos de dois meses pelo Centro de Saúde da Família do bairro. Toda quarta-feira, das 14h às 15h30, as participantes reúnem-se para trocar experiências, enquanto dedicam-se a atividades variadas, como bordado, crochê, entre outras. O projeto é aberto a todas as mulheres do bairro. As interessadas devem procurar a coordenação do CSF Nova Europa, localizado na Rua Eliza Sthalberg, número 366, de segunda a sexta-feira.

NACIONAL

Entre as regras a serem seguidas pelos candidatos que vão fazer o Enem na elaboração da prova de redação está o respeito aos direitos humanos. Quem defender ideias avaliadas como contrárias aos direitos humanos poderá receber nota zero na redação. De acordo com a Cartilha do Participante – Redação no Enem 2017, algumas ideias e ações serão sempre avaliadas como contrárias aos direitos humanos, como: defesa de tortura, mutilação, execução sumária e qualquer forma de “justiça com as próprias mãos”, isto é, sem a intervenção de instituições sociais devidamente autorizadas.

Feriado da Padroeira

O feriado do dia 12 de outubro teve mais de mil acidentes nas rodovias federais, com 82 mortes. Em balanço, a Polícia Rodoviária Federal também informou que houve 45 mil autuações durante o feriado, número considerado alto pela corporação. As equipes de fiscalização registraram mais de 3 mil pessoas sem cinto de segurança, 877 motoristas dirigindo após ingerir bebida alcoólica e 401 crianças sendo transportadas sem cadeirinha.

A Justiça Federal

Em São Paulo aceitou a denúncia do Ministério Público Federal contra os empresários Joesley e Wesley Batista, sócios da JBS, e os tornou réus pela prática dos crimes de manipulação do mercado e uso indevido de informação privilegiada. Segundo a denúncia do MPF, os empresários e dirigentes do grupo JBS lucraram R$ 100 milhões com a compra de dólares poucos dias antes do vazamento do acordo de delação premiada que fizeram com a Procuradoria-Geral da República.

Evasão Escolar

A cada ano, quase três milhões de jovens abandonam a escola no Brasil. É o que apontou o estudo Políticas Públicas para Redução do Abandono e Evasão Escolar de Jovens, elaborado pelo Ensino Superior em Negócios, Direito e Engenharia. Ao final deste ano, um em cada quatro jovens entre 15 e 17 anos de idade vão abandonar seus estudos, não vão se matricular para o ano seguinte ou serão reprovados. Isso corresponde a um universo de 2,8 milhões de pessoas, entre os 10 milhões de jovens estimados no país nessa faixa etária e que deveriam, de acordo com a Constituição, estar frequentando a escola.