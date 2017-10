Companhia De Força Tática Aumenta Policiamento em Rio Claro

Aumentou o policiamento ostensivo no município de Rio Claro com o emprego de mais duas viaturas por dia.

O aumento das viaturas foi possível após a publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) da extinção do Grupamento de Polícia Montada e o imediato remanejamento dos policiais militares dentro da própria Companhia de Força Tática, de modo a reforçar as equipes de Força Tática, Canil e ROCAM.

É notório que Rio Claro cresceu e se desenvolveu. Com esse crescimento, uma mobilidade rápida tornou-se ferramenta indispensável para a Polícia Militar prestar um serviço público mais dinâmico, como é de se esperar na atuação da polícia ostensiva no seu enfrentamento diário contra o crime.