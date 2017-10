Coluna Edmar Ferreira

A 29ª rodada do Brasileirão será completada hoje: 20h – Palmeiras x Ponte Preta e Vitória x Atlético-PR e 21h – Flamengo x Bahia e Sport x Santos.

Na primeira partida sem Cuca houve uma melhora notável nos fundamentos do Palmeiras. Na vitória sobre o Atlético/GO os acertos de passes foram de 93,7% e o de pontaria no chute de 66,7%.

Alberto Valentim pode ser o técnico do Palmeiras em 2018. Quem garante é o presidente Maurício Galiotte. Ele bancou a permanência do treinador até o final deste ano e deixou em aberto a possibilidade de efetivá-lo para a próxima temporada. Acho uma excelente ideia, até porque é natural que Mano Menezes renove com o Cruzeiro.

A cena do porquinho em meio a torcedores do Palmeiras, no estádio Olímpico de Goiânia, ainda vai render uma dor de cabeça ao dono. Segundo Vanice Orlandi, presidente da União Internacional Protetora dos Animais, levar um animal em uma partida de futebol é uma péssima ideia. O ato do último domingo configura maus-tratos e abuso. Inclusive com pena de detenção de três meses a um ano e multa prevista na Lei de Crimes Ambientais.

Santos terá quatro desfalques hoje na Ilha do Retiro. O volante Alisson está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Bruno Henrique segue lesionado. Kayke foi barrado porque cobrou em público a premiação atrasada da diretoria, enquanto Zeca fez gestos obscenos e faltou com respeito com os torcedores do Peixe.

Após o sorteio dos grupos do Paulistão, o presidente do São Paulo, Carlos Augusto de Barros e Silva, falou sobre a possibilidade de contar com o retorno de Kaká para 2018. O ídolo do Tricolor não vai renovar contrato com o Orlando City, dos Estados Unidos. Leco disse que conversará com o craque, revelado no clube.

São Paulo entrou em contato com a Federação Peruana de Futebol para negociar a data de apresentação de Cueva para a disputa da repescagem para a Copa do Mundo de 2018. Os jogos contra a Nova Zelândia serão nos dias 11 e 15 de novembro e, com isso, o meia desfalcaria a equipe por quatro partidas. A diretoria tenta retardar a apresentação para contar com ele por pelo menos uma partida.

O primeiro confronto será na Oceania, o que deve fazer com que os atletas se apresentem bem antes da partida do dia 11. A ideia do São Paulo é liberar Cueva após o duelo com o Atlético-GO, em 6 de novembro. Assim, ele seria desfalque apenas contra Chapecoense (dia 9), Vasco (12) e Grêmio (15).

O formato do Campeonato Paulista da Série A-2 de 2018 foi divulgado no Conselho Arbitral realizado ontem na Federação Paulista de Futebol. Os 16 clubes foram representados. A competição terá turno único na primeira fase, com todos jogando contra todos. Os quatro melhores avançarão para as semifinais.

A semifinal será disputada em ida e volta e em caso de empate nos pontos e saldo de gols será decidida através dos pênaltis. Já a final será em jogo único na casa de quem obtiver a melhor campanha durante o torneio. Os dois finalistas subirão para a elite. Apenas os dois últimos serão rebaixados.

Por conta da Copa do Mundo da Rússia, a Série A-2 terá início no dia 17 de janeiro e terminará em 7 de abril. Segundo o site da FPF, assim como no Paulistão, foi definido que os clubes terão duas listas de inscritos. A primeira será composta por 26 jogadores, sendo obrigatoriamente três goleiros. Ao término da primeira fase, os quatro clubes classificados poderão efetuar quatro mudanças.

A segunda lista será a da base, com inscrições ilimitadas de atletas nascidos a partir de 1997 e que tenham atuado em algum campeonato das categorias de base pelo clube em 2017. No máximo quatro atletas da segunda lista poderão atuar simultaneamente durante a partida.

Também há novidade no apito. Todos os jogos contarão com avaliadores de arbitragem, contemplando todos os árbitros e suas atuações ao longo da competição. Outra sugestão dos clubes atendida são os cartões amarelos zerados para a fase final da competição.

A Justiça de Santa Catarina suspendeu a divulgação do documentário: “O Milagre de Chapecó”, que narra a história do acidente aéreo com a Chapecoense, que matou 71 pessoas, em novembro de 2016, na Colômbia. Segundo a Placar, ele foi produzido pela Trailer, sob comando do uruguaio Luiz Ara. O filme tinha data de estreia para 30 de novembro, um dia após a tragédia completar um ano.

A Chapecoense entrou na Justiça alegando que houve divulgação do documentário sem o conhecimento ou aprovação da diretoria do clube. A ideia dos dirigentes era que o documentário tratasse da história do clube, fundado em 10 de maio de 1973, mas o trailer destaca apenas o acidente aéreo.

Embaixador da Chapecoense, Jakson Follmann vai se casar amanhã com Andressa Perkovski. O ex-goleiro iria se casar com a profissional de educação física no ano passado, mas a tragédia envolvendo a delegação da Chapecoense atrasou a união. O casamento está sendo organizado pela Expo Noivas & Festas com a parceria de mais 40 expositores.

Brasil confirmou o favoritismo e derrotou Honduras por 3 a 0, em Kochi, na Índia, em duelo válido pelas oitavas de final do Mundial Sub-17. Brenner, do São Paulo, duas vezes, e Marcos Antonio, do Atlético Paranaense, marcaram os gols. Destaque ainda para as boas atuações de Paulinho, do Vasco, e Alan, do Palmeiras. Brasil pegará agora a Alemanha nas quartas de final, domingo às 12h30.

Curiosidade do dia: No Brasileirão de 1999, o Corinthians liderou a competição do início ao fim.