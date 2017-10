Cemitério Municipal inicia organização para Finados

Para atender as milhares de pessoas que visitarão o Cemitério Municipal São João Batista no Dia de Finados, a prefeitura de Rio Claro iniciou os preparativos de limpeza e esquema de funcionamento do cemitério na primeira semana de novembro.

“A limpeza que é feita diariamente está recebendo reforço também na área externa”, esclarece Natanael Soares de Carvalho, o “Peixe”, gerente do cemitério, informando que equipe do programa Nova Vida participa da ação. O “Nova Vida” é uma iniciativa da prefeitura que emprega pessoas em situação de vulnerabilidade social.

A preparação para Finados inclui outras medidas. “Faremos a pintura das guias nos corredores internos e teremos horário especial de funcionamento na data, bem como alteração no trânsito nas ruas de acesso ao cemitério”, afirma o diretor de Administração, Sérgio Christofoletti.

Sérgio lembra que neste ano o cemitério municipal recebeu uma série de melhorias, que incluem nova iluminação na portaria e a implantação do escritório administrativo na entrada do cemitério.

Para Finados também está definido que os portões serão abertos meia hora antes, às 6h30, e a realização de missa na capela em vários horários.