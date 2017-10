Cantora Gisely Batista se apresenta Shopping Rio Claro nesta sexta-feira, 20 de outubro

Em comemoração ao aniversário do centro de compras, a musicista fará um show com repertório composto por músicas autorais e interpretações de músicos da música popular brasileira

Na sexta-feira, 20 de outubro, a cantora e produtora musical Gisely Batista fará um show a partir das 19h na Praça de Alimentação. Ela é famosa por sua interpretação apaixonada dos clássicos da música popular brasileira, assim como de muitas músicas autorais.

Natural de Rio Claro, Gisely Batista começou sua carreira musical tocando instrumentos, mas a partir do ano passado, com o show Ser Um Ser também se lançou como cantora. Gisely se iniciou nos estudos no violão com o professor Reginaldo Bortolin aos 9 anos, e dois anos depois entrou na turma de viola clássica na escola da Orquestra Sinfônica de Rio Claro. Mais tarde, ela estudou música na Escola Municipal de Música de São Paulo e posteriormente continuou os estudos na Universidade Estadual Paulista.

Além da Orquestra Sinfônica de Rio Claro, ela participou da Orquestra Jovem do Estado de São Paulo e Orquestra Acadêmica da Unesp. Paralelamente a este trabalho, sua paixão, que é o canto, foi se desenvolvendo, com apresentações informais em rodas de samba de São Paulo.

As referências musicais da cantora transitam entre gerações de grandes cantores brasileiros, como Dalva de Oliveira, Elizeth Cardoso, Dorival Caymmi, Gilberto Gil, Ney Matogrosso, são alguns exemplos.

“Com uma bagagem musical tão vasta, certamente o show de Gisely Batista no Shopping Rio Claro será um sucesso e agradará aos clientes de todas as idades”, destaca Sibelly Paganotti, Analista de Marketing do centro de compras.