Atividade orientou sobre alimentação saudável

Uma série de ações relacionadas à alimentação saudável foi realizada quarta-feira (18) no Jardim Público, em Rio Claro. As atividades foram desenvolvidas em referência ao Dia Mundial da Alimentação, comemorado na segunda-feira (16).

“Este é um assunto diretamente ligado à saúde e de extrema importância, especialmente nos dias atuais em que, com a correria do dia a dia, às vezes deixamos de dar à alimentação a devida atenção”, comenta Érica Belomi, secretária do Desenvolvimento Social.

Quem passou pelo local pôde fazer gratuitamente teste de glicemia e aferir pressão arterial. As ações incluíram ainda avaliação de peso e altura, cálculo de IMC (Índice de Massa Corpórea), exposição sobre alimentos saudáveis e sustentáveis e orientações de saúde. A realização foi do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável em parceria com a Secretaria do Desenvolvimento Social.