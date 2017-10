Vestibular Unesp 2018 bate recorde com mais de 107 mil inscritos

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) finalizou a apuração do total de inscritos para o Vestibular 2018. O exame, com oferta de 7.365 vagas em 173 cursos de 23 cidades, será realizado para 107.818 candidatos, recorde histórico da seleção, realizada desde 1981 pela Fundação Vunesp. O aumento foi de 5,5% em relação ao total do ano passado, quando 102.230 inscritos disputaram o mesmo número de vagas deste ano. A relação candidato/vaga por curso deverá ser divulgada nos próximos dias.

A prova da primeira fase será aplicada em 15 de novembro, com 90 questões de múltipla escolha. A seleção é realizada em 31 cidades paulistas e ainda em Brasília (DF), Campo Grande (MS) e Uberlândia (MG). A consulta de local de prova estará disponível a partir de 24 de outubro, no site www.vunesp.com.br.

A Unesp ofereceu isenção para 7.660 candidatos socioeconomicamente carentes e redução de 75% da taxa aos alunos matriculados no último ano do ensino médio da rede pública estadual paulista. A taxa integral foi de R$ 170,00, mesmo valor do exame anterior.

A Unesp destina mínimo de 50% das suas vagas por curso ao Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública. Este índice era de 45% no último exame, quando a porcentagem de ingressantes oriundos de escolas públicas foi de 52,6%.

Sobre a Unesp

A Unesp, Universidade Estadual Paulista, é uma universidade pública, gratuita, que está entre as maiores e melhores do País. Está presente em 24 cidades do Estado de São Paulo com 34 faculdades e institutos, onde desenvolve atividades de ensino, pesquisa e extensão em todas as áreas do conhecimento. Fundada em 1976, a instituição oferece 182 cursos de graduação e 146 programas de pós-graduação. Tem 51.311 alunos (37.770 na graduação, 13.541 na pós stricto sensu), 3.826 professores e 6.782 servidores técnico-administrativos. Possui cerca de 1.900 laboratórios e 30 bibliotecas, com mais de 1,3 milhão de livros. Oferece cursos pré-vestibulares gratuitos em suas unidades, bem como diversos programas de extensão de serviços à comunidade. Três escolas de ensino técnico são mantidas pela Universidade: o Colégio Técnico Industrial em Bauru, o Colégio Técnico Industrial em Guaratinguetá e o Colégio Técnico Agrícola em Jaboticabal.