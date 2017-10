As inscrições para a Semana de Estudos da Ciências da Computação (SECCOMP’2017) estão abertas. Este evento é organizado pelo Conselho de Curso do Bacharelado em Ciências da Computação da UNESP/Rio Claro e, principalmente, por alunos do curso.

Durante a SECCOMP’2017 teremos diversas atividades, principalmente palestras e minicursos. Para este ano, podemos destacar as atividades voltadas para as áreas de Segurança da Informação, Realidade Virtual, Internet das Coisas (IoT), Desenvolvimento de Software e Programação, entre outras.

O público alvo do evento são os alunos do curso de graduação em Ciências da Computação da UNESP/Rio Claro, alunos de cursos técnicos e superiores de TI, alunos de cursos de graduação em áreas afins (tal como Matemática, Física, Engenharias…), docentes, profissionais de TI e entusiastas de tecnologia.

O evento ocorrerá de 23 a 27/10 nas dependências do DEMAC e Anfiteatro da Geografia, no Campus da UNESP em Rio Claro.

Para fazer a sua inscrição e ver a programação do evento acesse: www.rc.unesp.br/seccomp/. A inscrição é GRATUITA!

Não percam esta importante oportunidade para atualizarem os seus conhecimentos na área, aprenderem novas tecnologias e conhecerem profissionais da área.