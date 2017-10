Por Geraldo J. Costa Jr.

(05/10/2017)

Em nosso tempo

Todas as liberdades

As faces e as vísceras expostas

Despertam a rebeldia

Aprisionada e excluída

Nos porões fedorentos da repressão

Curada na pele, marcada por mãos

Pesadas e arrogantes,

Audaciosas que se imaginam

Portadoras da cura e da justiça

Hoje, cartas na mesa, dores expostas

Armas empunhadas, nas ruas,

Olhos odientos, punhos cerrados, insultos

Almas rendidas, sem esperança

Pedras lançadas, mentiras

Verdade, qual? A minha? A sua?

As ruas e calçadas manchadas de sangue

Seu direito, meu direito, desarmonia

Um mundo redondo onde faltam espaços

Absurdo!

Vontades e verdades se acotovelam

Minha voz, mais alta que a sua

Janelas abertas, portas escancaradas

E o vento, vem do alto, passa, faz estragos

Machucados, feridas

Deixadas abertas, sem cura

Disputa, e todos vencidos

Rostos ao chão, corpos espalhados, inertes

Ilusão