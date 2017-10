Mais de 600 pessoas já foram atendidas no Espaço Mais Saúde

Desde o início do programa, em 20 de setembro, o Espaço Mais Saúde de Rio Claro já atendeu mais de 600 pessoas que estavam na fila de espera por consultas e exames, nas especialidades vascular, oftalmologia, cardiologia, ortopedia, entre outras. O programa também já conta com pacientes que necessitam de cirurgias já em preparação pré-operatória. As informações são da Central de Regulação Ambulatorial da Secretaria Municipal de Saúde, que é responsável pelo agendamento dos pacientes para consultas e exames no Espaço Mais Saúde.

Há pacientes que estavam na fila de espera por atendimento médico desde 2014. “Com o Espaço Mais Saúde, estabelecemos um ritmo de atendimento inédito em Rio Claro, unindo qualidade e acolhimento” comenta o prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria. “É uma demonstração de respeito com os pacientes e com o dinheiro público”, acrescenta reforçando que a meta é diminuir a fila de espera com atendimento humanizado.

No início do ano, em um trabalho inédito na administração pública municipal, a nova gestão da Fundação Municipal de Saúde, sistematizou e divulgou o tamanho da fila de espera dos pacientes no SUS (Sistema Único de Saúde) em Rio Claro. No total foram contabilizados mais de 37 mil procedimentos.

“Encontramos um cenário caótico, com procedimentos anotados de forma inapropriada, fora de ordem, tudo muito desorganizado”, explica o secretário municipal de Saúde Djair Francisco. “Uma das primeiras medidas que tomamos ao iniciarmos esta administração, em janeiro, foi organizar as fichas e demais mecanismos de controle para podermos determinar qual é a real situação do setor”, acrescenta, destacando o papel fundamental da Central de Regulação nesse processo.

A contratação da Cies Global, empresa responsável pelo complexo médico-hospitalar montado na Avenida Visconde do Rio Claro e batizado como Espaço Mais Saúde, ocorreu por meio de licitação pública. Para facilitar o deslocamento de pacientes e acompanhantes, a prefeitura colocou também em operação desde o dia 20 de setembro, a Linha Mais Saúde, com ônibus gratuito fazendo o percurso da estação até o Espaço Mais Saúde. As viagens saem do ponto inicial na Rua 1, entre as avenidas 4 e 6, Centro, com destino direto até a Avenida Visconde entre as avenidas 10 e 12, com embarque e desembarque nos pontos final e inicial.