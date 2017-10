Festa Aviatória 2018 terá parceria entre prefeitura e aeroclube

O aniversário da cidade de Rio Claro em junho do ano que vem poderá ser marcado por uma grande festa aviatória. Este foi um dos assuntos tratados pelo prefeito Juninho da Padaria, e dirigentes do Aeroclube de Rio Claro, em reunião segunda-feira (16) no paço municipal. “Estamos à disposição da prefeitura para colaborar no que for possível”, disse Benedito Renê Fischer, presidente da entidade. “Em anos anteriores houve um distanciamento da prefeitura, que não nos procurava para parcerias. Agora, com o prefeito demonstrando que podemos trabalhar juntos, acho que a cidade vai ganhar com isto”, disse.

O aeroclube rio-clarense também se colocou à disposição para receber alunos da rede municipal de ensino em visitas monitoradas. Os secretários municipais Adriano Moreira (da Educação) e Daniela Ferraz (da Cultura), que também participaram da reunião, aprovaram a sugestão.

O prefeito Juninho agradeceu aos dirigentes do aeroclube pela disposição em colaborar com o município e anunciou que a prefeitura irá colaborar em tudo aquilo que puder para que a tradição e qualidade da entidade sejam mantidas.

Fundado em 1939, o Aeroclube de Rio Claro é reconhecido como uma das melhores escolas de aviação do Brasil, com altíssimo nível de instrução e segurança. Possui uma das melhores oficinas de aeronaves do País e tem parcerias com a Embraer, Federação Brasileira de Vôo a Vela, Agência Nacional de Aviação Civil e com a Instituição Toledo de Ensino.