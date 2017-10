Feriado do Dia da Padroeira tem movimento de 658 mil veículos nas rodovias

Neste período foram contabilizados 29 acidentes com 23 pessoas feridas. Não houve registro de acidente com vítima fatal.

As rodovias administradas pela AB Colinas, concessionária do Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo, registraram um movimento de 658 mil veículos entre os dias 11 e 15 de outubro, durante o feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida. Neste período foram contabilizados 29 acidentes com 23 pessoas feridas. Não houve registro de acidente com vítima fatal.

Castello Branco

A Rodovia Castello Branco (SP-280), cujo trecho de concessão vai do km 79 (Itu) ao km 129 (Tatuí), recebeu 211 mil veículos. Nela foram registrados cinco acidentes com seis pessoas feridas.

SP-075

Pela rodovia SP-075 (Rodovias Archimedes Lammoglia, Prefeito Hélio Steffen, Engenheiro Ermênio de Oliveira Penteado e Santos Dumont), que liga Itu à Campinas, passaram 211 mil veículos durante o feriado e foram registrados oito acidentes com oito pessoas feridas.

SP-300

Na SP-300 (Rodovias Dom Gabriel Paulino Bueno Couto e Marechal Rondon), entre Jundiaí e Tietê, cerca de 126 mil veículos transitaram neste feriado. Foram contabilizados oito acidentes com quatro pessoas feridas.

SP-127

A SP-127 (Rodovias Fausto Santomauro, Cornélio Pires e Antônio Romano Schincariol), entre os municípios de Rio Claro e Tatuí, recebeu cerca de 70 mil veículos e foram registrados oito acidentes com cinco pessoas feridas.

Contorno de Itu

Na SPI-102/300 (Rodovia Engº Herculano Godoy Passos), que liga a SP-075 com a SP-300, foram contabilizados 40 mil veículos e não houve registro de acidente.

Sobre a AB Colinas e o Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo

A AB Colinas está entre as 20 concessionárias do Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo, que recuperam e conservam cerca de cinco mil quilômetros da malha viária paulista. A concessionária é responsável por 307 quilômetros de rodovias desde março de 2000.

Sobre a AB Concessões

A concessionária AB Colinas pertence à AB Concessões, que tem como controlador um dos maiores Grupos em concessões rodoviárias do mundo – o Grupo Italiano Atlantia. A AB Concessões, figura entre as principais companhias de concessão de rodovias do Brasil e administra mais de 1,5 mil quilômetros de rodovias, sendo responsável pelas concessionárias paulistas AB Triângulo do Sol (100%), AB Colinas (100%) e Rodovias do Tietê (50%) e, no Estado de Minas Gerais, a AB Nascentes das Gerais (100%).