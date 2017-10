Em 15 de Outubro de 2009, foi instituído pelo Ministério do Meio Ambiente o Dia do Consumo Consciente, com a finalidade de despertar a consciência em relação aos problemas econômicos, sociais, políticos e ambientais decorrentes do consumo excessivo e insustentável praticado e padrões de produção da sociedade contemporânea.

Esta data comemorativa, aponta para a sociedade a importância de adotar hábitos de consumo adequados, e que evitem o esgotamento de recursos naturais, escolhendo produtos de responsabilidade ambiental e consumindo em menor quantidade.

Praticar o consumo consciente não é uma tarefa fácil, principalmente em nossa sociedade, onde a variedade de produtos é grande, sendo necessárias reflexões sobre a necessidade de utilização destes produtos, bem como reflexão sobre a origem destes produtos. Uma saída seria a utilização de produtos orgânicos ou de serviços de menor impacto ambiental, entretanto estes em sua maioria apresentam preços mais elevados, em comparação a outros. Além dos produtos ecologicamente corretos, alguns hábitos são importantes para o consumo consciente, e se seguidos corretamente no dia a dia, contribuem com o meio ambiente. Sobre os recursos hídricos, a reutilização da água da lavagem de roupas na máquina, para lavagem de carros através de baldes; o cozimento de alimentos em quantidades necessárias evitando desperdício e que alimentos sejam jogados no lixo, sem o devido consumo; a separação do óleo utilizado na cozinha, armazenagem em garrafas PETS e direcionamento a reciclagem; a utilização em menor quantidade de sacolas plásticas, pois esta demora 100 anos para se decompor no meio ambiente; adquirir produtos de origem local, pois chegam aos supermercados mais rápido, devido à distância, o que diminui as emissões de gases tóxicos.

Enfim, o que se percebe, é que apesar das campanhas e esforços que vêm sendo atribuídos referentes ao consumo consciente, a principal regra é mostrar as pessoas que é preciso associar o padrão de consumo com qualidade ambiental. Pois tudo que garante um ambiente equilibrado, é a preservação e utilização consciente dos nossos recursos naturais.