Desrespeito que pode custar caro…

Por Eduardo Sócrates Bergamaschi

Multa de quase R$ 300 e sete pontos na carteira. Esta é a punição para quem estaciona em vagas reservadas a idosos e deficientes físicos. Esta lei foi aplaudida pela população e seria mais aplaudida ainda se houvesse uma fiscalização eficiente e que pegasse esses estúpidos, principalmente em estacionamentos de shoppings e supermercados. A justificativa mais imbecil que se ouve é a famosa: “É por apenas uns segundinhos”.

Infelizmente, no trânsito não é só essa lei que é desrespeitada e ridicularizada. Falar ao celular, dirigir sem habilitação, recusa ao bafômetro, também consideradas gravíssimas são constantemente desrespeitadas.

Por mais que as autoridades tentem penalizar fortemente os infratores, não conseguem decretar a paz no trânsito. Isso porque, como de resto no país, falta educação para se viver em COMUNIDADE.

A banalização dos respeitos às regras, aparece mais friamente quando vemos as autoridades, muitas vezes, como as primeiras a desrespeitá-las. Muito comum vermos carros oficiais (ambulâncias e veículos policiais não em serviço) estacionados em vagas proibidas, policiais dirigindo sem cintos de segurança (e nesse caso inventam mil justificativas). Outro exemplo dessa banalização é quando vemos motoristas passarem ao lado de viaturas policiais falando ao celular e sem cinto de segurança, sem que nada lhe aconteça.

O princípio social ou de comunidade é aquele em que respeitamos o espaço do outro, assim como respeitamos o nosso próprio espaço. Se invadimos o espaço de outrem, mesmo que seja por “uns segundinhos” denota a falta de respeito ao dono daquele espaço, o que demonstra não saber conviver em comum unidade (comunidade).

Estar em comunidade, não é apenas estar juntos, ou um ao lado do outro em um mesmo espaço. Estar em comunidade exige objetivos comuns, metas definidas, prioridades básicas que favoreçam a superação do individualismo, do egoísmo. Neste contexto comunitário é necessário se vivenciar relações interpessoais. E como viver essa relação, se não respeito o espaço do idoso, do deficiente físico, em todas as dimensões.

Ao invadir o espaço determinados a essas pessoas, o infrator demonstra todo o seu desprezo a eles.

Os agentes de fiscalização desses espaços que também fecham os olhos para essas infrações, cometem o pecado em dobro, já que desrespeitam o ser humano e desrespeitam as leis, as quais são pagos para se fazer cumpri-las.

O estado a cada ano aprimora mais as leis de trânsito, no sentido de imputar aos infratores penas mais rigorosas, na tentativa de inibir a violência e o desrespeito no trânsito.

É preciso que o estado (federação, estados e municípios) reveja a própria responsabilidade ante o caos do trânsito no país e definam POLÍTICAS PÚBLICAS, com interesses de POLÍTICAS PÚBLICAS.

Além do estado é preciso que o cidadão seja mesmo um cidadão, que saiba viver em comunidade, respeitando as leis e, principalmente, respeitando “o outro”…