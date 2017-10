Coluna Edmar Ferreira

Corinthians e Grêmio fazem um jogo decisivo, hoje às 21h45, no Itaquerão, pela 29ª rodada do Brasileirão. Enquanto o Timão lidera com 58 pontos, o time gaúcho ocupa a vice-liderança, com 49. Os corintianos entendem que uma vitória praticamente “selará o título”, pois a diferença para o time de Renato Gaúcho aumentaria para 12 pontos.

O grande problema do Corinthians é a queda de rendimento de alguns titulares, casos de Guilherme Arana, Rodriguinho, Jadson e Romero. Se no primeiro turno o time de Parque São Jorge “sobrou em campo”, neste returno vem tropeçando e muito. Domingo em Salvador, graças a dois erros individuais de Fagner e Marquinhos Gabriel, o Timão perdeu para o Bahia por 2 a 0.

Nas contas de Fábio Carille, o Timão precisa de cinco resultados positivos para sagrar-se campeão. Contra o Grêmio a novidade é o retorno do volante Gabriel, que cumpriu duas partidas de punição pelos gestos obscenos que fez para a torcida do São Paulo no clássico do Morumbi. Camacho volta para o banco. O zagueiro Pablo continua machucado e por isso, Pedro Henrique segue ao lado de Balbuena.

No Grêmio, Renato Gaúcho faz mistério quanto a volta do craque Luan. O atacante está recuperado de lesão e pode aparecer no time. Caso fique como opção no banco, Arroyo seguirá como titular. O time gaúcho não esconde de ninguém que a prioridade deste ano é a Taça Libertadores da América. O adversário será o perigoso Barcelona de Guayaquil, que eliminou Palmeiras e Santos nas fases anteriores.

Dono da terceira melhor campanha do returno do Campeonato Brasileiro, o São Paulo espera manter o bom momento diante do Fluminense, às 21h45, no Maracanã, em um confronto direto pela 29ª rodada. São Paulo não perde há cinco partidas e vem de vitória sobre o Atlético/PR, de virada, por 2 a 1, no Pacaembu.

Tricolor pulou para a 13ª posição, com 34 pontos, exatamente um ponto do Fluminense, que bateu o Avaí, domingo no mesmo Maracanã, por 1 a 0. Dorival Júnior sabe da importância desta partida e espera neutralizar as principais jogadas de Abel Braga, em especial os chutes de longa distância de Gustavo Scarpa e o faro de gol do artilheiro Henrique Dourado.

O São Paulo não soma duas vitórias consecutivas há cinco meses. A última vez foi na dobradinha em cima de Avaí e Palmeiras, dias 22 e 27 de maio, respectivamente, quando superou os dois adversários por 2 a 0. Dorival repetirá a mesma formação do fim de semana, enquanto Abel terá os retornos do lateral Lucas e do volante Douglas, que cumpriram suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo no domingo.

A 29ª rodada do Paulistão será aberta hoje: 19h30 – Coritiba x Cruzeiro e Atlético-GO x Vasco da Gama; 21h – Atlético-MG x Chapecoense e 21h45 – Fluminense x São Paulo, Corinthians x Grêmio e Avaí x Botafogo. Amanhã: 20h – Palmeiras x Ponte Preta e Vitória x Atlético-PR e 21h – Flamengo x Bahia e Sport x Santos.

A classificação do Brasileirão está assim: 1) Corinthians 58, 2) Grêmio e Santos 49, 4) Palmeiras e Cruzeiro 47, 6) Botafogo e Flamengo 43, 8) Vasco da Gama 39, 9) Atlético-MG 38, 10) Bahia, Atlético-PR e Fluminense 35, 13) São Paulo e Sport 34, 15) Vitória 33, 16) Chapecoense e Ponte Preta 32, 18) Avaí 30, 19) Coritiba 28 e 20) Atlético-GO 26.

Meus palpites para esta rodada do Brasileirão: Coritiba 1 x 1 Cruzeiro, Atlético-GO 0 x 1 Vasco da Gama, Atlético-MG 2 x 0 Chapecoense, Fluminense 1 x 1 São Paulo, Corinthians 1 x 1 Grêmio, Avaí 1 x 2 Botafogo, Palmeiras 1 x 0 Ponte Preta, Vitória 1 x 1 Atlético-PR, Flamengo 2 x 1 Bahia e Sport 1 x 1 Santos.

A Federação Paulista de Futebol sorteou ontem os grupos do Campeonato Paulista de 2018, com os grandes novamente sendo cabeças-de-chave. Assim como nos últimos anos, o formato será o mesmo. Os times enfrentarão todas as equipes que não estão em seu grupo. Os dois melhores de cada chave avançarão para as quartas de final.

Serão rebaixados os dois piores clubes no geral. O Paulistão começará no dia 17 de janeiro e terá 18 datas. O encerramento está marcado para o dia 8 de abril. As novidades para esta temporada são os retornos de São Caetano, atual campeão da Série A-2, e Bragantino. Já São Bernardo e Audax, que foram rebaixados no ano passado, disputarão a Série A-2.

Cada equipe poderá inscrever 26 jogadores (três goleiros e 23 atletas de linha) e mais uma lista ilimitada de atletas da base de até 21 anos. Eles garotos devem ter ao menos 12 meses de clube e ter participado do Paulista de Juniores.

No Grupo A ficaram: Corinthians, Bragantino, Ituano e Linense. No Grupo B: São Paulo, São Caetano, Santo André e Ponte Preta. No Grupo C: Palmeiras, Ferroviária, São Bento e Novorizontino e no Grupo D: Santos, Rede Bull, Mirassol e Botafogo.

Lelo é o novo técnico do Velo Clube. Achei uma escolha muito prudente e acertada. É um treinador que conhece muito a Série A-3 e tem condição de montar um grande time. Levou a Inter de Limeira para dois quadrangulares. Torço demais para que ele faça um excelente trabalho.

Os quatro confrontos da repescagem europeia da Copa do Mundo da Rússia de 2018 foram definidos em sorteio realizado na sede da Fifa, em Zurique, na Suíça. A Itália enfrentará a Suécia, que eliminou a Holanda na fase de grupos. Os outros confrontos serão: Irlanda do Norte x Suíça, Croácia x Grécia e Dinamarca x Irlanda.

Os duelos acontecem em jogos de ida e volta, entre os dias 9 e 11 de novembro e 12 e 14 do mesmo mês. Suíça, Grécia, Irlanda e Itália decidirão os confrontos em casa. Em caso de uma vitória para cada equipe, os critérios de desempate serão saldo de gols e gols marcados fora de casa. Em caso de dois resultados iguais, haverá prorrogação e disputa de pênaltis.

Curiosidade do dia: Em 1996 o Palmeiras foi campeão paulista registrando a melhor campanha da história do futebol desde que foi profissionalizado. Em 30 jogos, o Verdão venceu 27, empatou dois e perdeu apenas um (para o Guarani por 1 a 0). O aproveitamento foi de 92%.