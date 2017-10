Canteiros centrais do Jardim Floridiana recebem plantio de grama

Canteiros centrais no bairro Jardim Floridiana, em Rio Claro, e a nova rotatória no cruzamento da Avenida M-25 com a Avenida 2-JF, estão recebendo nesta semana o plantio de mais de mil metros de grama esmeralda.

“A previsão é que os trabalhos sejam finalizados nesta semana”, estima o secretário de Agricultura, Abastecimento, Silvicultura e Manutenção, Emílio Cerri. “Já plantamos ipês nesses canteiros centrais e com a colocação da grama, aquelas imediações estão ganhando novo visual”, acrescenta, informando que após a conclusão dos serviços no Floridiana o plantio das gramas será feito na Rua Jacutinga, nas proximidades do Jardim Araucária. Os trabalhos no Floridiana foram solicitados pelo vereador Julio Lopes. Durante a vistoria aos trabalhos na terça-feira (17), Emílio Cerri esteve acompanhado do assessor Ivan Marafon.

O prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria, explica que os serviços feitos na rotatória do Jardim Paulista I, nos canteiros centrais do Jardim Floridiana e na Rua Jacutinga serão estendidos para outros bairros. “Estamos dando uma nova cara para a cidade”, comenta.

Além destas ações, a prefeitura também realizou o plantio de 122 mudas de palmeiras imperiais em toda extensão da Avenida Castelo Branco, uma das mais importantes e movimentadas de Rio Claro.