Alimentação Saudável é tema de atividade no Jardim Público

Rio Claro realiza na quarta-feira (18) atividade em menção ao Dia Mundial da Alimentação. O evento será realizado no Jardim Público das 9 às 15 horas e oferecerá à comunidade serviços na área da saúde, além de informar sobre a importância da alimentação saudável.

As ações incluem teste de glicemia, aferição de pressão arterial, avaliação de peso e altura, cálculo de IMC (Índice de Massa Corpórea), exposição sobre alimentos saudáveis e sustentáveis e orientações de saúde. A realização é do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável em parceria com a Secretaria do Desenvolvimento Social.