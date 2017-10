Exames de eletrocardiograma e doopler vascular começam esta semana no Espaço Mais Saúde

O atendimento de pacientes que estão na fila de espera por consultas e exames pelo SUS (Sistema Único de Saúde) em Rio Claro tem nova etapa nesta semana no Espaço Mais Saúde. Para a sexta-feira (20) estão agendados os primeiros 50 pacientes que estavam na fila de espera por um exame de doopler vascular. Para o sábado são esperados pacientes para os 30 primeiros exames de eletrocardiograma.

O exame de doopler vascular é realizado para o diagnóstico das doenças venosas e arteriais. Também conhecido como ultrassom vascular ou ecografia vascular, é um método fundamental para o estudo das doenças vasculares. Mais do que um mapeamento pré-operatório, o doopler vascular é capaz de identificar causas secundárias de formação de varizes (como a trombose) e pesquisar alterações em outras partes do corpo, como a pelve e abdome, responsáveis por gerar as varizes nas pernas.

Vale lembrar que todos os pacientes que passam por consultas na especialidade vascular no Espaço Mais Saúde já fazem no mesmo dia o exame de doopler.

Nessa segunda-feira (16) 30 pacientes tinham agendamento para a realização de exames como preparativo pré-operatório para cirurgias de média e pequena complexidade, que serão realizadas no centro cirúrgico do Espaço mais Saúde.

Nesta terça (17) mais 60 pacientes têm consultas marcadas, a partir das 8 horas, na especialidade vascular. Na quarta-feira (18) e na quinta (19) serão esperados mais 120 pacientes de oftalmologia e outros 60 em vascular.